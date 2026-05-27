27 मई को पद्मिनी एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान, बढ़ेगा सुख और सौभाग्य

27 मई को पद्मिनी एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान, बढ़ेगा सुख और सौभाग्य
Ekadashi ke din kya daan kare: पद्मिनी एकादशी तीन साल बाद आती है, जिसके चलते इसका महत्व कई गुना अधिक माना गया है। पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है।
Ekadashi ke din kya daan kare Padmini Ekadashi 2026, पद्मिनी एकादशी 2026 : पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी तीन साल बाद आती है, जिसके चलते इसका महत्व कई गुना अधिक माना गया है। पंचांग के अनुसार, इस बार पद्मिनी एकादशी की तिथि मंगलवार को सुबह 5 बजकर 10 मिनट से शुरू हो गई, जो 27 मई बुधवार को शाम में 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का पावन व्रत बुधवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना उत्तम माना गया है-
27 मई को पद्मिनी एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान, बढ़ेगा सुख और सौभाग्य
अन्न का दान
पद्मिनी एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न दान करना महादान माना जाता है। आप गेहूं, चावल (भले ही एकादशी को चावल खाना मना है, लेकिन इसका दान करना बहुत शुभ माना जाता है), दाल या आटा दान कर सकते हैं। मान्यता है कि अन्न दान करने से घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है।
जल या शर्बत का दान
पद्मिनी एकादशी के दिन पानी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। आप राहगीरों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं। मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं, या राह चलते लोगों को ठंडा पानी या शर्बत पिला सकते हैं। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होता है और मानसिक शांति मिलती है।
वस्त्र का दान
किसी गरीब या जरूरतमंद को साफ और नए कपड़े दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पीले रंग के कपड़े, धोती, या गमछा दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कपड़े फटे या पुराने न हों।
तिल और गुड़ का दान
पद्मिनी एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान बहुत महत्व रखता है। इससे सेहत अच्छी रहती है और जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं।
पीले रंग के फल और मिठाइयां
भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। इसलिए पद्मिनी एकादशी के दिन पीले रंग की चीजों का दान करना विशेष फलदायी होता है। आप केले, आम, पपीता या बेसन के लड्डू जैसी पीली मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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