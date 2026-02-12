Ekadashi kab hai:विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 12 फरवरी और 13 फरवरी कब उत्तम? इस दिन कैसे होती है पूजा
vijaya ekadashi 2026 date time : विजया एकादशी व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी का उल्लेख, पद्मपुराण सहित कई शास्त्रों में मिलता है। इस साल एकादशी किस दिन है और कैसे इस दिन पूजा करनी चाहिए, यहां पढ़ें
विजया एकादशी व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था। इस एकादशी का उल्लेख, पद्मपुराण सहित कई शास्त्रों में मिलता है।इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को इस व्रत से सर्वश्रेष्ठ और प्रिय कोई व्रत नहीं है। इस दिन स्नान के बाद भक्तजन भगवान विष्णु के विग्रह की स्थापना करें, व्रत का संकल्प लें। इस व्रत को करने से दुश्मनों पर विजय मिलती है।
एकादशी का व्रत किस दिन करें
वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज 12 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर लग जाएगी,लेकिन इस दिन दशमी भी रहेगी। पुराणों में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दरअसल गरूण पुराण के में कहा गया है कि गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था और उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने सामने देख लिया, इसलिए दशमी युक्त एकादशी संतान के लिए सही नहीं होती। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम रहता है, इसके अलावा अगर त्रयोदशी भी दिन में लग रही हो, तो यह और भी उत्तम माना जाता है। पुराणों में द्वादशी युक्त और त्रयोदशी युक्त एकादशी के बारे में बताया गया है कि इस दिन व्रत करना चाहिए। अब 13 फरवरी को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, इसलिए इस दिन व्रत कर सकते हैं। 13 फरवरी को दोपहर 02 बजकर 25 मिनट पर होगा। ऐसे में इस बार विजया एकादशी व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा।
एकादशी के दिन कैसे करें पूजा
पद्मपुराण में इस व्रत की विधि को श्रीराम को बताया गया था इस दिन दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उसे जल से भरकर उसमें पत्तें डाल दें| उसके ऊपर भगवान् नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्त्रान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चन्दन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेषरूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें | गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। कलशके सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा-आदिके साथ समय बिताएं, रात में भगवान श्रीहरि का जागहरण करें। अगर अखंड व्रत करना चाहते हैं, तो घीका दीपक जलाएं । फिर द्वादशीके दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास नदी -झरने या पोखरे में स्थापित करे और उसकी विधिवत् पूजा करके देव-प्रतिमा सहित उस कलशको ब्राह्मण को दान कर दें। कलश के साथ ही और भी दान देने चाहिए। इसकी कथा को पढ़नें और और सुननेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है।
विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करना उत्तम
इस दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और भक्ति गीतों का आयोजन किया जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और बाधाओं का नाश होता है। विष्णु जी की विशेष आराधना से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। नरकों की फलों से बचने के लिए इस व्रत का अनुगमन बहुत ही जरूरी है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां