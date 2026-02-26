Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Amalaki Ekadashi niyam: आमलकी एकादशी 27 फरवरी को, क्या ना खाएं, किस बर्तन में ना खाएं, जानें किन नियमों का करें पालन

Feb 26, 2026 04:43 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Amalaki Ekadashi niyam: इस फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी इस साल 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन आवंले की पूजा और इसका दान बहुत उत्तम हैं, इसलिए इसे आमलकी एकादशी कहते हैं।

Amalaki Ekadashi niyam: आमलकी एकादशी 27 फरवरी को, क्या ना खाएं, किस बर्तन में ना खाएं, जानें किन नियमों का करें पालन

Ekadashi Kab Hai, Amalaki Ekadashi niyam: इस फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी इस साल 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन आवंले की पूजा और इसका दान बहुत उत्तम हैं, इसलिए इसे आमलकी एकादशी कहते हैं। काशी में इस भगवान शिव और मां पार्वती से भक्त होली खेलते हैं, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से होली का त्योहार शुरू हो जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन श्रीकृष्ण मंदिरों में अबीर-गुलाल और फूलों की होली खेली जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सांसारिक सुख और मोक्ष भी मिलता है। इस व्रत में कुछ नियमों का भी पालन किया जाता है। यहां हम बता रहें हैं आमलकी एकादशी पूजा नियम-

एकादशी में इन पात्रों में खाना नहीं खाते हैं और चावल का इस्तेमाल भी नहीं होता?

कांसे केपात्र में इस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन मसूर की दाल, बैंगन, मूली भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा चावल खाना तो इस दिन वर्जित है। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन सोना नहीं, चाहिए, किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए। दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, तैल, जुआं, क्रोझ, उड़द, तिल की खल, झूठ बोलना, लोभ, तांबूल इनचीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

एकादशी की रात्रि पर क्या करें

एकादशी के दिन जो आपने हाथ में जल लेकर संकल्प किया था कि मैं आपका व्रत करूंगा, वो करिए, रात को भगवान का जागरण करें, भगवान के लिए भजन कीर्तन गाएं, भगवान के लिएपूरी रात्रि जागरण में बीत जाए तो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में एकादशी पर रात्रि जारगण का महत्व बताया गया है। रात को जमीन पर सोएं।

ये भी पढ़ें:Ekadashi kab hai: आमलकी एकादशी कब है, जानें इस दिन विष्णु भगवान के साथ शिवजी की
ये भी पढ़ें:Amalaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, पढ़ें सुबह से शाम तक पूजा मुहूर्त
ये भी पढ़ें:रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव को अर्पित करें ये शुभ चीजें, सौभाग्य में होगी वृद्धि

द्वादशी में कैसे करें व्रत का पारण

सुबह सवेरे, स्नान करके, भगवान को स्नान कराएं, पुष्पों से भगवान का मंडप सजाएं और पीले वस्त्र धारण कराएं। इस दिन भगवान को सुबह कईप्रकार के नैवेद्य चढ़ाएं और उनके लिए स्तोत्र गाएं और दंडवत उन्हें नमस्कार कर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन सामर्थ्य अनुसार किसी को दान भी करें।

इस दिन क्या दान करें और कहां दीप जलाएं

भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद पसंद है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इस एकादशी पर केला, केसर या हल्दी का दान करना उत्तम माना जाता है। साथ ही आंवले का दान भी करना चाहिए।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Ekadashi Kab Hai Amalaki Ekadashi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने