Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़ekadashi 2026 tithi ekadashi kab hai saal 2026 mein calendar list of all ekadashi dates vrat 2026
Ekadashi tithi 2026: 2026 की पहली एकादशी कब? इस साल अधिकमास की भी दो एकादशी एकस्ट्रा

Ekadashi tithi 2026: 2026 की पहली एकादशी कब? इस साल अधिकमास की भी दो एकादशी एकस्ट्रा

संक्षेप:

Ekadashi tithi 2026:हिन्दु धर्म में एकादशी तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस व्रत में तुलसी की मंझरी, धूप-दीप से भगवान्‌ दामोदर का पूजन करना चाहिए | पदशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है

Fri, 28 Nov 2025 12:50 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ekadashi 2026 Dates List: हिन्दु धर्म में एकादशी तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस व्रत में तुलसी की मंझरी, धूप-दीप से भगवान्‌ दामोदर का पूजन करना चाहिए | पदशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। इसके अलावा रात्रि में जागरण नृत्य, गीत आदि करते हुए भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए। एकादशी यानी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि जिसे ग्यारस भी कहा जाता है। सालभर में 24 एकादशी होती हैं जिसमें सबके नाम और महत्व दोनों अलग होते हैं। कैसे तय करें एकादशी की तिथि- अगर कभी आप एकादशी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हों, तो इस बात का ध्यान रखें- पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिनकी द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मेंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए है। जो मनुष्य एकादशीको उपवास करता हे, वह वैकुण्ठधाम में जाता है। एकादशीके समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2026 में एकादशी तिथि और लिस्ट

एकादशी 2026 सूची

षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026

जया एकादशी - 29 जनवरी 2026

विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026

आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026

पापमोचिनी एकादशी - 15 मार्च 2026

कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026

वरुथिनी एकादशी - 13 अप्रैल 2026

मोहिनी एकादशी - 27 अप्रैल 2026

अपरा एकादशी - 13 मई 2026

पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026

परम एकादशी - 11 जून 2026

निर्जला एकादशी - 25 जून 2026

योगिनी एकादशी - 10 जुलाई 2026

देवशयनी एकादशी - 25 जुलाई 2026

कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026

श्रावण पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026

अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026

परिवर्तिनी एकादशी - 22 सितंबर 2026

इन्दिरा एकादशी - 6 अक्टूबर 2026

पापांकुशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026

रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026

देवुत्थान एकादशी - 20 नवंबर 2026

उत्पन्ना एकादशी - 4 दिसंबर 2026

मोक्षदा एकादशी - 20 दिसंबर 2026

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने