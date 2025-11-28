Ekadashi tithi 2026: 2026 की पहली एकादशी कब? इस साल अधिकमास की भी दो एकादशी एकस्ट्रा

Ekadashi 2026 Dates List: हिन्दु धर्म में एकादशी तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस व्रत में तुलसी की मंझरी, धूप-दीप से भगवान्‌ दामोदर का पूजन करना चाहिए | पदशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। इसके अलावा रात्रि में जागरण नृत्य, गीत आदि करते हुए भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए। एकादशी यानी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि जिसे ग्यारस भी कहा जाता है। सालभर में 24 एकादशी होती हैं जिसमें सबके नाम और महत्व दोनों अलग होते हैं। कैसे तय करें एकादशी की तिथि- अगर कभी आप एकादशी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हों, तो इस बात का ध्यान रखें- पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिनकी द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मेंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए है। जो मनुष्य एकादशीको उपवास करता हे, वह वैकुण्ठधाम में जाता है। एकादशीके समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।