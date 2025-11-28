Ekadashi tithi 2026: 2026 की पहली एकादशी कब? इस साल अधिकमास की भी दो एकादशी एकस्ट्रा
Ekadashi tithi 2026:हिन्दु धर्म में एकादशी तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस व्रत में तुलसी की मंझरी, धूप-दीप से भगवान् दामोदर का पूजन करना चाहिए | पदशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है
Ekadashi 2026 Dates List: हिन्दु धर्म में एकादशी तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस व्रत में तुलसी की मंझरी, धूप-दीप से भगवान् दामोदर का पूजन करना चाहिए | पदशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। इसके अलावा रात्रि में जागरण नृत्य, गीत आदि करते हुए भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए। एकादशी यानी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि जिसे ग्यारस भी कहा जाता है। सालभर में 24 एकादशी होती हैं जिसमें सबके नाम और महत्व दोनों अलग होते हैं। कैसे तय करें एकादशी की तिथि- अगर कभी आप एकादशी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हों, तो इस बात का ध्यान रखें- पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिनकी द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मेंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए है। जो मनुष्य एकादशीको उपवास करता हे, वह वैकुण्ठधाम में जाता है। एकादशीके समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।
साल 2026 में एकादशी तिथि और लिस्ट
एकादशी 2026 सूची
षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026
जया एकादशी - 29 जनवरी 2026
विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026
आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026
पापमोचिनी एकादशी - 15 मार्च 2026
कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026
वरुथिनी एकादशी - 13 अप्रैल 2026
मोहिनी एकादशी - 27 अप्रैल 2026
अपरा एकादशी - 13 मई 2026
पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026
परम एकादशी - 11 जून 2026
निर्जला एकादशी - 25 जून 2026
योगिनी एकादशी - 10 जुलाई 2026
देवशयनी एकादशी - 25 जुलाई 2026
कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026
श्रावण पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026
अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026
परिवर्तिनी एकादशी - 22 सितंबर 2026
इन्दिरा एकादशी - 6 अक्टूबर 2026
पापांकुशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026
रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026
देवुत्थान एकादशी - 20 नवंबर 2026
उत्पन्ना एकादशी - 4 दिसंबर 2026
मोक्षदा एकादशी - 20 दिसंबर 2026