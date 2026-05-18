Eid-Al-Adha 2026, ईद-उल-अजहा: नहीं आया नजर चांद, क्या भारत में 28 मई को मनेगी बकरीद
Eid-Al-Adha 2026 Date in india Bakrid kab hai : रविवार को माह-ए-जिल हिज्जा का चांद नजर नहीं आया। दूरबीन से देखने पर भी चांद नजर नहीं आया। पटना, बनारस, इलाहाबाद, नई दिल्ली समेत अन्य जगहों पर चांद देखने की कोई सूचना नहीं मिली।
Eid-Al-Adha 2026 Date in india Bakrid, ईद-उल-अजहा (बकरीद) कब है : रविवार के दिन इस्लामी माह जिलहिज्जा का चांद नहीं देखा गया। उलमा किराम ने ऐलान किया कि 28 मई के दिन ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व अकीदत व रवायत के मुताबिक मनाया जाएगा। 28 मई, 29 मई और 30 मई को लगातार तीन दिन तक कुर्बानी की जाएगी। उलमा किराम ने पर्व में अमन, शांति व भाईचारा बनाए रखने और साथ ही साफ-सफाई का खास ख्याल रखने की अपील की है। इमारत-ए-शरिया ने ऐलान किया है कि जिलहिज्जा की पहली तारीख मंगलवार 19 मई को होगी। इस लिहाज से 28 मई के दिन गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व मनाया जाएगा।
नहीं आया नजर चांद, क्या भारत में 28 मई को मनेगी बकरीद
रविवार के दिन चांद का दीदार नहीं हुआ। माह-ए-जिल हिज्जा का चांद नजर नहीं आया। बिहार, झारखंड, बंगाल समेत देश के अन्य इलाकों के मुस्लिम संस्थानों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से भी चांद दिखने की कोई खबर नहीं मिली। दूरबीन से देखने पर भी चांद नजर नहीं आया। बकरीद 28 मई के दिन पूरे अकीदत के साथ मनाई जाएगी।
महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी के अनुसार, रविवार को जिल कादह महीने की 29 तारीख थी। लेकिन, रांची समेत पटना, कोलकाता, रायपुर, सीवान, बनारस, इलाहाबाद, नई दिल्ली, असम, आसनसोल, कटनी समेत अन्य जगहों पर चांद देखने की कोई सूचना नहीं मिली। इस हिसाब से जिल हिज्जा महीने की पहली तारीख मंगलवार को होगी और बकरीद की नमाज 28 मई के दिन मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की जाएगी। महासचिव ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि वे पूरी सादगी, अकीदत और एहतराम के साथ ईद-उल-अजहा की तैयारी में जुट जाएं।
इस पर्व को लेकर लोग तैयारियों में जुट गए हैं। तय तारीख पर ईद की नमाज के बाद से ही कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। कुर्बानी करने का हुक्म कुरआन-ए-पाक में दिया हुआ है। कुर्बानी पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद-उल-अजहा का पर्व एक अजीम वालिद व पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व एक अजीम बेटे व पैगंबर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए याद किया जाता है। इस दौरान लोग अपनी हैसियत के मुताबिक बकरे की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के गोश्त को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों व दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। इस दौरान बकरों के बाजारों में भी रौनक बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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