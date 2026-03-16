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Eid ul-Fitr 2026: रमजान का आखिरी सप्ताह आज से शुरू, जानें भारत में कब मनाई जा सकती है ईद?

Mar 16, 2026 09:47 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रमजान का आखिरी हफ्ता शुरु हो चुका है। इसी के साथ ईद की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन शुरु हो गया है। माना जा रहा है कि भारत में चांद रात 19 मार्च को हो सकता है। ऐसे में ईद 20 को मनाई जाएगी। 

Eid ul-Fitr 2026: रमजान का आखिरी सप्ताह आज से शुरू, जानें भारत में कब मनाई जा सकती है ईद?

Eid 2026: ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार होता है। बीते महीने से ही रमजान का पाक महीना शुरु हुआ है। इस खास महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। इस दौरान लोग रोजा रखते हैं और रमजान का महीना खत्म होते ही ईद-उल-फितर यानी ईद मनाई जाती है। इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। हर बार की तरह इस बार भी ईद की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ और ये तब तक बना रहेगा जब तक चांद नहीं दिख जाता है। माना जा रहा है कि 20 या 21 मार्च में से किसी एक तारीख को ईद मनाई जाएगी। बता दें कि ईद की तारीख का फैसला नया चांद देखने के बाद ही किया जाता है। फिलहाल तो जानते हैं कि भारत, सऊदी अरब और यूएई में चांद दिखने की संभावना किस दिन है?

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ईद की तैयारियां शुरु

रमजान का आखिरी हफ्ता आज से शुरु हो चुका है। ऐसे में ईद की तैयारियां भी हर जगह शुरु हो चुकी हैं। बता दें कि रमजान खत्म होते ही ईद मनाई जाती है और इसी के बाद शव्वाल के महीने की शुरुआत होती है। चांद देखने के बाद ही नया महीना शुरु होता है। ऐसे में लोग ईद की तारीख को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं।

भारत, सऊदी अरब और यूएई में अलग-अलग दिन ईद क्यों?

बता दें कि भारत समेत सऊदी अरब और यूएई में ईद की तारीख अलग होती है क्योंकि चांद हर जगह अलग-अलग टाइम जोन में दिखता है। सऊदी अरब और यूएई समेत कई इलाकों में चांद पहले दिख जाता है और ऐसे में वहां पर ईद भारत से एक दिन पहले ही मनाई जाती है।

भारत में ईद किस तारीख को?

एस्ट्रोनॉमिक सेंटर की ओर से माना जा रहा है कि जिन देशों में 19 फरवरी से रोजे शुरु हो गए थे, वहां पर ईद 20 मार्च को मनाए जाने की संभावना है। ऐसे में भारत में 19 मार्च की रात नया चांद दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं होगा तो ईद फिर 21 मार्च को मनाई जाएगी।

सऊदी अरब में ईद कब?

सऊदी अरब समेत कई देश में 18 फरवरी से रोजे की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में एस्ट्रोनॉमिक सेंटर की ओर से माना जा रहा है कि वहां पर चांद 18 मार्च की रात दिखने की संभावना है। ऐसे में यहां पर ईद 19 मार्च को हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ तो ईद 20 मार्च को होगी।

29 या फिर 30 रोजे?

अब चांद दिखने पर ही डिपेंड करेगा कि इस बार का रमजान 29 रोजे का है या फिर 30 दिन का। माना जा रहा है कि अगर 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद होती है तो इसे अल्लाह की नेमत माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:Eid-ul-Fitr 2026: कब है ईद? इस दिन दिखेगा ईद उल-फितर का चांद

क्या होता है जकात?

मुस्लिम कम्यूनिटी में रमजान को रहमत, मगफिरत और बरकत का महीना माना जाता है। रमजान के पहले 10 दिन को रहमत का माना जाता हैष। इसके बाद 10 दिन मगफिरत के होते हैं। वहीं आखिरी के दिनों को जहन्नम की आग से निजात पाने को माना जाता है। मान्यता है कि रमजान के महीने में रोजा रखने से मन शुद्ध होता है। इस महीने में लोग हर उस काम में हिस्सा लेते हैं जिससे किसी का भला हो सके। इस महीने में लोग बुराई से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। रमजान के दौरान जकात का भी बड़ा महत्व है। जकात किसी भी व्यक्ति की सलाना बचत का 2.5 प्रतिशत हिस्सा होता है।

ईद का संदेश

ईद का एकमात्र संदेश भाईचारे को बढ़ावा देना होता है। रिवाज के तौर पर लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। इस दौरान लोग मीठी सेवइयां खाकर जश्न मनाते हैं। इस त्योहार का सबसे बड़ा अट्रैक्शन शीर खुरमा होता है। लोग गिले-शिकवे भुलकर इस त्योहार का जश्न मनाते हैं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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