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Eid Wishes 2026: सेवइयों और शीर खुरमा सी मिठास…वाट्सएप पर आज फ्रेंड्स और फैमिली को भेजें ये 10 खास और ट्रेंडी SMS

Mar 21, 2026 09:29 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Meethi Eid Wishes 2026: आज देशभर में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर लोग सेवइयों और शीर खुरमा के साथ मीठी ईद का जश्न मनाते हैं। इसी के साथ लोग अपने दोस्तों और सगे-संबंधियों को ईद की मुबारकबाद भेजते हैं। नीचे पढ़ें साल 2026 के लिए ईद के लेटेस्ट मैसेज-

Eid Wishes 2026: सेवइयों और शीर खुरमा सी मिठास…वाट्सएप पर आज फ्रेंड्स और फैमिली को भेजें ये 10 खास और ट्रेंडी SMS

Eid-ul-Fitr 2026 Wishes in Hindi: आज ईद है। रमजान का महीना खत्म होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के रूप में इसका जश्न मनाते हैं। बता दें कि नया चांद देखने के बाद ही ईद की तारीख का फैसला लिया जाता है। सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में ईद भारत से एक दिन पहले ही मनाई जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौगालिक कारणों की वजह से नया चांद वहां एक दिन पहले नजर आता है। आज पूरे देश में ईद का जश्न मनाया जाएगा। ईद के मौके पर लोग सेवइयों और शीर खुरमा के साथ अपनों के बीच इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। इसी के साथ शव्वाल का महीना शुरु हो जाता है। वहीं इस दिन लोग अपनों को खास अंदाज में ईद की मुबारकबाद भेजते हैं। अगर आप अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को ईद की बधाई देने का मन बना रहे हैं तो नीचे पढ़ें ईद 2026 के लिए कुछ यूनीक और नई विशेज-

यहां पढ़ें ईद 2026 के लिए लेटेस्ट और खास मैसेज

1. ईद का चांद जब आज जब मुस्कुराए,

आपके घर में खुशियों की बरसात हो जाए।

मीठी सेवइयों की खुशबू हर दिल में बस जाए,

इस मिठास ले रिश्ते आज करीब आ आए।

ईद मुबारक 2026!

2. चांद की रोशनी जैसे दिल को सुकून दे,

वैसे ही आपकी जिंदगी में हर दिन सुकून हो।

सेवइयों की मिठास हर रिश्ते को जोड़ दे,

खाने की खुशबू हर गम को आज तोड़ दे।

ईद मुबारक 2026!

3. आज चांद भी लगने वाला है खास,

जैसे ला रहा है आपकी खुशियों का पैगाम।

सेवइयों और शीर खुरमा सी मिठास हो जीवन में,

आज से हर मुश्किल की कस लें आप लगाम।

ईद मुबारक 2026!

4. चांद की ठंडी रोशनी दिल को छू जाए,

हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी हो जाए।

सेवइयों की हर मिठास मुस्कान बन जाए,

लोगों का प्यार आपके लिए दोगुना हो जाए।

ईद मुबारक 2026!

ये भी पढ़ें:ईद उल-फितर का दूसरा नाम मीठी ईद क्यों है? कबसे शुरु होगा शव्वाल का महीना

5. ईद का चांद गवाह बने आपकी खुशियों का,

हर दुआ पूरी हो आपकी हर उम्मीदों का।

सेवइयों की मिठास से भर जाए हर रिश्ता,

आज से आपकी गम छूमंतर हो जाएंगे पक्का।

ईद मुबारक 2026!

eid 2026

6. जब चांद दिखे तो बस एक दुआ मांग लेना,

हर गम को अपने दिल से दूर कर लेना।

सेवइयों की मिठास में खो जाना,

और आज हर पल को जी लेना।

ईद मुबारक 2026!

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7. चांद की चांदनी में छुपा है खुशियों का राज,

हर दिल में बस जाए प्यार का एहसास।

सेवइयों की मिठास रिश्तों को और खास बनाए,

और शीर खुरमा हर खुशी को और बढ़ाए।

ईद मुबारक 2026!

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8. ईद का चांद जैसे उम्मीदों की नई किरण लाए,

वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी हर दिन मुस्कुराए।

सेवइयों की मिठास हर लम्हे में घुल जाए,

आज हर खुशी आपकी यादगार बन जाए।

ईद मुबारक 2026!

eid wishes 2026

9. चांद की ठंडक दिल को राहत दे जाए,

हर ख्वाब हकीकत बन जाए।

सेवइयों की मिठास हर दर्द भुला दे,

और शीर खुरमा हर दिन को त्योहार बना दे।

ईद मुबारक 2026!

10. ईद का चांद तुम्हारे आंगन में रोशनी भर दे,

हर दुआ तुम्हारी कबूल हो जाए।

सेवइयों की खुशबू हर दिल को छू जाए,

आप अपने सपनों के करीब आ जाए।

ईद मुबारक 2026!

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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