Eid 2026 Wishes: इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं ये 2 लाइनर वाली 15+ विशेज, अपनों को ऐसे कहें ईद मुबारक
Eid 2026 Wishes for Family and Friends:आज ईद के मौके पर अपनों को खास अंदाज में बधाई भेजने के लिए यहां पर पढ़ें यूनीक और लेटेस्ट 2 लाइनर वाली विशेज।
Eid 2026 2 Liner Status and Wishes in Hindi: ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत और रोजा रखने के बाद ईद का जश्न देखते ही बनता है। इसे ईद-उल-फितर के नाम से जाना जाता है और इसका एक और नाम मीठी ईद भी है। इस खास मौके पर लोग अपनों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। बता दें कि रमजान का महीना लोगों को ये याद दिलाने आता है कि अपनी जमीनी हकीतत को कभी नहीं भूलना है और हमेशा शांति और भाईचारे के साथ इस जीवन को बीताना है।
इस महीने में लोग जरूरतमंदों की भी सेवा करते हैं। साथ ही ईद के मौके पर लोग अपने खास लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं। अगर अभी तक आपने लोगों को विश नहीं किया है तो नीचे पढ़ें ईद 2026 के लिए सबसे यूनीक और लेटेस्ट मुबारकबाद।
यहां पढ़ें ईद 2026 के लिए आज की लेटेस्ट विशेज
1. चांद की रोशनी से रोशन हो आपका हर सपना,
ईद के मौके पर भेज रहा हूं आपको पैगाम अपना।
ईद मुबारक!
2. मीठी सेवइयों जैसी आज से आपकी हो हर सुबह,
अल्लाह दें खुशियों की कभी ना खत्म होने वाली वजह।
ईद मुबारक!
3. हर दुआ में मेरी हो आपका नाम शामिल,
अल्लाह इस ईद पर करें आपकी हर खुशी को कामिल।
ईद मुबारक!
4. चांद की ठंडी छांव में मिले आपको सुकून अपार,
आज की ईद लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार।
ईद मुबारक!
5. रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार रहे,
हर बार की तरह इस बार भी ईद आपके लिए खास रहे।
ईद मुबारक!
6. अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे,
उनकी नेमत से जीवन खुशियों से भरे।
ईद मुबारक!
7. हर खुशी आपके कदम चूमे बार-बार,
ईद का दिन लाए अपनों का ढेर सारा प्यार।
ईद मुबारक!
8. सज जाए आपकी जिंदगी रंगों से नई,
ईद की खुशियों से रंग जाए जीवन के दिन कई।
ईद मुबारक!
9. आज हर गम आपसे कोसों दूर चला जाए,
ईद का ये त्योहार आपकी झोली खुशियों से भर जाए।
ईद मुबारक!
10. दिलों में मोहब्बत और चेहरों पर मुस्कान हो,
इस साल की ईद सबसे खास और शानदार हो।
ईद मुबारक!
11. ईद का ये चांद आपके लिए खुशियां लाए हजार,
हर दुआ में बस आपका नाम ही आए बार-बार।
ईद मुबारक!
12. खुशियों की बारिश हो आपके घर-आंगन में,
अल्लाह का प्यार मिले आपको इस जीवन में।
ईद मुबारक!
13. हर पल में हो सुकून और हर दिन हो खास,
ईद पर अल्लाह दें खुशियों का अनमोल एहसास।
ईद मुबारक!
14. नूर से भरा हो आपका हर एक दिन,
ईद पर आप कभी भी ना रहें अपनों के बिन।
ईद मुबारक!
15 आज से खुशियां ही हो आपकी पहचान,
इस ईद आपको मिले जश्न का बड़ा सा आसमान।
ईद मुबारक!
16. हर खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक दे,
अल्लाह आपकी जिंदगी को और भी हसीन कर दे।
ईद मुबारक!
17. आपकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी हो,
ईद पर पूरी हो वो कहानी जो आपकी अपनी हो।
ईद मुबारक!
18. हर दुआ में मेरी इतना असर हो,
जिंदगी में आपकी खुशियों का बसर हो।
ईद मुबारक!
19. चांद की चांदनी आपके जीवन में ले आए चमक,
अल्लाह की वजह से हर हो आपकी ही धमक।
ईद मुबारक!
20. आज हर लम्हा हो खुशियों से भरा,
सब है आपका आसमान में देखो तो जरा।
ईद मुबारक!
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें