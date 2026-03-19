Eid ul fitr 2026 moon sighting timing Live: आज ईद के चांद का बेसब्री से लोगों को इंतजार, पढ़ें भारत में कब होगी ईद

Eid 2026

भारत में ईद उल फितर 2026 की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि चांद शुक्रवार 19 मार्च को दिख सकता हैं। अगर 19 को चांद दिखा तो भारत में 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। आपको बता दें कि सउदी अरब में ईद का चांद नहीं दिखा है, लेकिन वहां आधिकारिक तौर पर कल ईद मनाए जाने की घोषणा की गईहै। अगर भारत में 19 को चांद नहीं दिखा तो 21 मार्च को भी ईद हो सकती है, ऐसे में रमजान के पूरे 30 दिन हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में आज 19 मार्च को रमज़ान का 29वां दिन है। मीठी ईद कब है आपको बता दें कि ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद के दिन नमाज बहुत जरूरी होती है। इस दिन सुबह सबसे पहले मस्जिदों में नए कपड़े पहनकर लोग ईद की खास नमाज अदा करने जाते हैं। इसके बाद ईद की मुबारकबाद देते हैं। घरों में महिलाएं खीर और सेवइयां बनाती हैं, इसलिए बच्चे इसे मीठी ईद कहते हैं। ईद एक महीने के रोजे के बाद आती है। इसके दो महीने बाद ईद उल अजहा भी आती है। किन देशों में ईद की तारीख का एलान नहीं हुआ आपको बता दें कि समय के अंतर के कारण ईद की तारीखों में अंतर आता है। भारत समेत इन देशों में अभी ईद की तारीख का ऐलान नहीं हुआहै। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, एलजीरिया, मोरक्को, मॉरिटानिया शामिल हैं।

19 Mar 2026, 05:59:12 PM IST Eid moon sighting Live: मस्जिदों में भी की जाती है चांद दिखने की घोषणा चांद के दिखने के अनुसार उस दिन मस्जिदों व ईदगाहों में ईद की तैयारी की जाती है। जिस रात चांद दिखता है, मस्जिदों में ईद की घोषणा की जाती है। रमजान के 29वें रोजा पर अगर चांद दिखता है तो 20 को ईद होगी वरना 21 मार्च को ईद होगी।

19 Mar 2026, 05:55:50 PM IST Eid moon sighting Live:चांद रात किसे कहते हैं और शव्वाल का चांद दिखने का क्या मतलब है ईद में चांद देखना जरूरी इसलिए हैं क्योंकि शव्वाल का चांद दिखने का मतलब है कि रमजान पूरे हुए और अब ईद मनाई जाएगी। ईद से पहले की रात , जिस रात चांद दिखता है चांद रात कहलाती है। इस दिन लोग ईद की खरीददारी करते हैं।

19 Mar 2026, 05:29:00 PM IST Eid moon sighting:दिल्ली में कैसे दिखेगा चांद, आसमान में छाए बाद आपको बता दें कि ईद का चांद देखने का लोग आज इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आसमान में बादल छाए हुएहैं, कहीं,कहीं बारिश भी हो रही है। ऐसे में दिल्ली में चांद दिखने में परेशानी हो सकती है।

19 Mar 2026, 05:25:43 PM IST Eid moon sighting timing: आज या कल यानी गुरुवार या शुक्रवार को चांद दिख जाने की संभावना बन रही है मुकद्दस रमजान के महीने में अकीदतमंदों को चांद का आज बेसब्री से इंतजार है, लोग इसके दीदार के लिए तैयार हैं। मस्जिदों में नमाज के लिए तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि ईद किस दिन है येचांद के दिखने पर निर्भर करता है। आज या कल यानी गुरुवार या शुक्रवार को चांद दिख जाने की संभावना बन रही है।