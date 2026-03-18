Eid ul fitr 2026 Live: ईद का चांद कब देखा जाएगा, भारत में कब मनाई जाएगी ईद, पढ़ें अपडेट

ईद उल फितर

Eid kab hai 2026 Live: ईद की नमाज के लिए अभी से ईदगाह तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में ईद की शुरुआत सउदी अरब और खाड़ी देशों में चांद दिखने से हो जाती है। यूएई के बताएगा कि चांद दिखा है और कौन सा रमजान आखिरी है। अगर 19 मार्च को वहां चांद दिखता है तो 20 मार्च को वहां ईद मनाई जाएगी। भारत में कल रात को चांद देखा जाएगा। मस्जिदों में नमाज की तैयारियां की जा रही है। ईद के दिन सदका-ए-फित्र अदा किया जाता है और सभी नमाज पढ़ते हैं, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अन्य लोगों से मिलकर सभी ईद की खुशियां बांटते हैं। इस दिन खुशी से बच्चों को ईदी देते हैं। कल के लिए चांद देखने की अपील की गई है। 19 मार्च ईद का चांद देखने की कोशिश करें। अगर 19 मार्च को चांद की तस्दीक होती है तो 20 मार्च को ईद मनायी जाएगी। चांद नहीं दिखने पर 21 मार्च का ईद होगी। सउदी में आज देखा जाएगा चांद इस्लामी हिजरी कैलेंडर का दसवां महीना शव्वाल है, इसी महीने में ईद-उल-फितर मनाई जाती है। इस दिन चांद दिखने पर निर्भर करता है, इसलिए सऊदी अरब के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश भर के मुसलमानों से शव्वाल के चांद को देखने की अपील की गई है।

18 Mar 2026, 07:49:43 AM IST Eid ul fitr 2026 live: ईद के साथ शुरू होगा शव्वाल का महीना रमजान का पाक महीना समाप्त होने के बाद इस्लामी कैलेंडर का दसवां महीना, शव्वाल, शुरू होता है। ईद-उल-फितर की खुशियों के साथ ही इस नए महीने की शुरुआत होती है। इस्लामिक समुदाय में शव्वाल का खास महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में रखे जाने वाले 6 रोजे पूरे साल के रोजों के बराबर सवाब (पुण्य) देने वाले होते हैं।

18 Mar 2026, 06:57:22 AM IST Eid Kab hai 2026 : ईद के दिन कितने वक्त नमाज का फर्ज Eid Kab hai 2026 : भारत में कहा गया है कि 19 मार्च को ईद का चांद देखा जाएगा। अगर उस दिन चांद नजर आ गया तो 20 मार्च को, अन्यथा 21 मार्च को ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी। इसका ऐलान 19 मार्च की शाम साढ़े सात बजे कर दिया जाएगा। आम दिनों में मुसलमानों पर पांच वक्त की नमाज फर्ज है, जबकि ईद के दिन उन्हें छह नमाजें जमाअत के साथ पढ़नी होती हैं।