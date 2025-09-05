Eid Mubarak eid e milad wishes messages text sms to share Eid Mubarak : ईद के पावन मौके पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां, मैसेज, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Eid Mubarak eid e milad wishes messages text sms to share

Eid Mubarak : ईद के पावन मौके पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां, मैसेज

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:24 AM
Eid Mubarak : आज 5 सितंबर 2025, को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (Milad-un-Nabi) मनाई जा रही है। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी इस्लामी कैलेंडर के रबीउल-अव्वल माह की 12वीं तारीख को मनाई जाती है। इस्लामी कैलेंडर चंद्र आधारित होता है, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है। यह दिन इस्लाम के अंतिम पैगंबर, हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मुस्लिम धर्मावलंबी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसे मिलाद-उन-नबी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है "पैगंबर की जयंती"। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर साहब के जीवन और उनके आदर्शों को याद करते हैं। पैगंबर मुहम्मद ने इंसानियत, दया, न्याय और सेवा का संदेश दिया था। यह दिन समाज में भाईचारा और मेल-जोल बढ़ाने का भी अवसर है। इस पावन अवसर सभी को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। आप भी ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पावन दिन ये खूबसूरत संदेश, शायिरयां भेजकर अपनों को शुभकामनाएं दें….

Eid Mubarak :

इस पावन अवसर पर आप सभी को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं।

यह दिन आपके जीवन में खुशियों, शांति और प्यार से भरा हो। पैगंबर साहब की शिक्षाएँ हमेशा आपके मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहें।

मिलाद-उन-नबी मुबारक हो आपको

दिल से दुआ है, हर दुआ पूरी हो आपकी।

ईद-ए-मिलाद-उन नबी मुबारक

नबी की मोहब्बत में डूबकर हम तो खुदा से मिलते हैं

ईद-ए-मिलाद के मौके पर हम दिल से दुआ करते हैं।

ईद-ए-मिलाद-उन नबी मुबारक

रौशनी फैलाए ये पवित्र दिन,

दया और इंसानियत हो हर दिल में।

सफलता, सुख और प्यार हमेशा रहे पास,

मुबारक हो आपको ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का खास!

मुबारक हो आपको ये दिन खास,

पैगंबर साहब का संदेश हमेशा पास।

खुशियाँ, प्यार और शांति का रहे बसेरा,

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक हो सारा।

आया मिलाद-उन-नबी का मुबारक पर्व

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ

ईद है अल्लाह का नायाब तोहफा

खुदा इबादत करके मनाओ यह पर्व।

ईद-ए-मिलाद-उन नबी मुबारक

पैगंबर की राह पर चलें हम सभी,

भाईचारे और प्यार से भरा हो हर दिन यही।

दुआ है कि खुशियों का रहे हमेशा साथ,

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक हो सबके पास!

नूर आया, नूर चढ़ा, रोशनी हुई हर जगह,

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी लाया खुशियों की बहार।

मुबारक हो आपको मिलाद-उन-नबी का त्योहार

Eid 2025
