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Eid moon sighting 2026: भारत में आज देखा जाएगा ईद का चांद, दुबई में भी नहीं दिखा चांद, सउदी अरब में कल मनाई जाएगी ईद

Mar 19, 2026 07:51 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Eid mubarak:  आपको बता दें कि ईद उल फितर दुबई में भी कब मनाई जाएगी, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। कल दुबई में चांद नहीं दिखा है।

Eid moon sighting 2026: भारत में आज देखा जाएगा ईद का चांद, दुबई में भी नहीं दिखा चांद, सउदी अरब में कल मनाई जाएगी ईद

सउदी अरब में कल ईद का चांद नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को ईद मनाने की घोषणा की है। कल 20 मार्च को सउदी अरब में ईद मानई जाएगी। भारत में भी ईद को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। आज भार में चांद देखा जाएगा। अगर आज भारत में चांद दिख जाता है तो कल 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। एक बार सउदी अरब में चांद दिख जाता तो भारत में भी ईद की तारीख तय हो जाती। अगर आज भारत में चांद नहीं दिखता है तो रमजान 30 दिन के पूरे होंगे और फिर ईद शनिवार को मनाई जाएगी।

सउदी के अलावा किस और देश में ईद की तारीख का ऐलान किया

सउदी में कल चांद नहीं दिखा अब शुक्रवार को वहां ईद मनाई जाएगी। ऐसे में कईऔर भी देश हैं, जहां ईद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सउदी अरब, बहरीन और कुछ दूसरे खाड़ी देशों में ईद की तारीख की घोषणा कर दी गईहै। आपको बता दें कि ईद उल फितर दुबई में भी कब मनाई जाएगी, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। कल दुबई में चांद नहीं दिखा है। सउदी अरब और भारत में समय अंतर के कारण ईद की तारीख में अंतर हो सकता है, बाकी आज चांद के दिखने पर निर्भर किया जाएगा।

29वें रमजान को चांद देखने की तैयारी

माह-ए-रमजान का 28वां रोजा बुधवार को रखा गया है। अब ईद का चांद 29वें रोजे को देखा जाएगा। अगर आज चांद दिख जाता है तो रमजना 29 दिन के होंगे, अगर आज चांद नहीं दिखता है, तो रमजान 30 दिन के होंगे और फिर शनिवार को ईद मनाई जाएगी। अगर गुरुवार को चांद का दीदार होता है, तो शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। वहीं चांद नजर न आने की सूरत में शनिवार को ईद होगी। इस दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी।

इस बार पांच जुम्मे भी पड़ सकते हैं

शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। अगर आज भारत में चांद नहीं दिखा तो 30 दिन के रोजे होंगे और शनिवार को ईद मनाई जाएगी। ऐसे में इस बार रमजान में पांच रोजे भी पड़ सकते हैं। भारत में भी आज लोगों से चांद देखने की अपील की है। इस बार यह इत्तेफाक भी हो सकता है कि एक माह के रमजान में पांच जुमा पड़े। आपको बता दें कि माह-ए-रमजान में अकीदतमंदों ने इबादत व तिलावत किया है। इन दिनों में रोजेदार अल्लाह से कुरबत का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। जरुरतमन्दों की हर छोटी-बड़ी जरूरत को पूरा कर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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