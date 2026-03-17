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Eid kab hai 2026: भारत में कब मनाई जाएगी ईद, कब देख सकेंगे ईद का चांद , मिलजुल कर दुआ करने और खुशी बांटने का दिन है ईद उ

Mar 17, 2026 08:10 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Eid ul Fitr 2026 date: ईद का त्योहार चांद पर निर्भर होता है। अगर 19 तारीख को ईद का चांद दिखा तो ईद का त्योहार 20 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। अगर 20 मार्च की शाम को चांद दिखा तो 21 मार्च को भारत में ईद मनाई जाएगी।

Eid kab hai 2026: भारत में कब मनाई जाएगी ईद, कब देख सकेंगे ईद का चांद , मिलजुल कर दुआ करने और खुशी बांटने का दिन है ईद उ

खुशी यानी ईद, ईद यानी खुशी। दोनों के अर्थ एक ही हैं। इस्लाम में दो ही त्योहारों का प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। पहला रमजान पूरा होने की खुशी में ईद अल फितर, जिसे मीठी और छोटी ईद भी कहा जाता है। दूसरा हज पूरा होने की खुशी में ईद अल हज, जिसे ईद अल अजहा और बड़ी ईद भी कहा जाता है। अभी रमजान खत्म होने को हैं, तो मीठी ईद यानी ईद अल फितर की खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं।

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कब मनाई जाएगी ईद

ईद का त्योहार चांद पर निर्भर होता है। अगर 19 तारीख को ईद का चांद दिखा तो ईद का त्योहार 20 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। अगर 20 मार्च की शाम को चांद दिखा तो 21 मार्च को भारत में ईद मनाई जाएगी। एक महीने के रोजे पूरे करने के बाद ईद अल फितर की नमाज एक शुकराना है, रब के प्रति कि उसने सामर्थ्य और सेहत बख्शी माह-ए-मुबारक में इबादत की पूंजी जमा करने की।ईद अल फितर को छोटी और मीठी ईद इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्योहार विशेषकर बच्चों का उत्सव होता है। बच्चों को सबसे पहले मीठी सेवइयां बनाई व खिलाई जाती हैं। नमाज के बाद सबसे पहला काम पास-पड़ोस में शीरनी के साथ पकवानों को बांटना, जो कि बच्चों से ही कराया जाता है। इसका मकसद बच्चों में खाना बांट कर खाने की आदत और जज्बा पैदा करना होता है।

एक-दूसरे के दुख-तकलीफ को साझा करना

ईद की नमाज रब का शुकराना होता है कि उसने उन्हें सेहत भरा जिंदगी का एक साल और दिया, जिसमें वे इबादत कर सके। साथ ही आने वाले साल के लिए सेहत और हलाल की रोजी की दुआएं भी शामिल होती हैं। यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि ईद की नमाज के लिए जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से वापस नहीं लौटते। इसका उद्देश्य अधिक लोगों से मिलना-मुलाकात करने के साथ एक-दूसरे के दुख-तकलीफ को साझा करना और यह देखना कि कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। यदि ऐसा है, तो उसकी तकलीफों को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाता है। नमाज के बाद घर लौटने से पहले सभी नमाजी कब्रिस्तान जरूर जाते हैं और अपने सगे-संबंधियों के साथ-साथ सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दुआ करते हैं। पहले समय जब संचार माध्यम सीमित थे, घर के बुजुर्ग गांव-मुहल्ले के घरों में जाते और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते थे। एक-दूसरे के पकवानों को चखते जरूर थे। यह उस घर की माली हालत को जानना- समझना होता था कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है।

क्या है ईद अल फितर का मतलब

इस ईद को ईद अल फितर इसलिए भी कहते हैं कि ईद की नमाज से पहले ही प्रत्येक मुस्लिम को फितरा अदा करना होता है। फितरा एक बेहद छोटी-सी तय की गई रकम होती है, जिस पर समाज के गरीब और लाचारों का हक होता है। यह हर मुस्लिम खुशी-खुशी ईद की नमाज से पहले फिक्र से अदा कर देता है। फितरे में कोई कोताही नहीं बरती जाती। ईद अल फितर को जकात और अहम बना देती है। जकात, पूरे साल की कमाई के ढाई प्रतिशत के हिस्से को कहा जाता है। इस जकात पर गरीब, अनाथ बच्चों और उन बुजुर्गों व औरतों का हक होता है, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा तथा कमाई का साधन नहीं होता।

मुख्तार अहमद

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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