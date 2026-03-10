Hindustan Hindi News
Eid Al Fitr 2026: 20 या 21 मार्च कब मनाई जाएगी ईद? क्या है इस पर्व का महत्व

Mar 10, 2026 03:17 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
ईद की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है, इसलिए इस बार भी 20 या 21 मार्च को लेकर कन्फ्यूजन है। यदि 19 मार्च 2026 को शव्वाल का चांद दिख जाता है, तो ईद 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी।

रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और मुस्लिम समुदाय में ईद-उल-फितर (मीठी ईद) की तैयारियां जोरों पर हैं। यह त्योहार रमजान के समापन पर मनाया जाता है और इस्लाम में सबसे खुशियों भरे अवसरों में से एक है। ईद की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है, इसलिए इस बार भी 20 या 21 मार्च को लेकर कन्फ्यूजन है। आइए विस्तार से जानते हैं ईद उल फितर 2026 की संभावित तिथि, महत्व और इससे जुड़ी मुख्य बातें।

ईद उल फितर 2026 कब मनाई जाएगी?

ईद उल फितर की तारीख चांद नजर आने पर तय होती है। यदि 19 मार्च 2026 को शव्वाल का चांद दिख जाता है, तो ईद 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। यदि चांद नहीं दिखता, तो रमजान के 30 रोजे पूरे होंगे और ईद 21 मार्च 2026 को मनाई जाएगी।

भारत में चांद दिखने की घोषणा जमीअत उलेमा-ए-हिंद या स्थानीय चांद कमेटी करती है। सऊदी अरब में चांद दिखने पर भी कई देश उसी तारीख को ईद मनाते हैं, लेकिन भारत में स्थानीय चंद्र दर्शन को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए अंतिम तिथि 19 मार्च की शाम तक स्पष्ट हो जाएगी।

रमजान और ईद उल फितर का संबंध

रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसे माह-ए-सियाम भी कहा जाता है। इस महीने मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, बुरी बातों से बचते हैं और इबादत में समय बिताते हैं। रमजान के खत्म होने पर शव्वाल महीने की शुरुआत होती है और पहला दिन ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। ईद का अर्थ 'रोजा खोलने का त्योहार' है। एक महीने की कठिनाई और आत्मसंयम के बाद यह दिन खुशियां मनाने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का है।

ईद उल फितर का धार्मिक महत्व

ईद उल फितर अल्लाह की इबादत, आपसी भाईचारा और जरूरतमंदों की मदद का संदेश देता है। इस दिन मुसलमान सुबह ईद की विशेष नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद एक-दूसरे को गले लगाकर 'ईद मुबारक' कहते हैं। घरों में सेवइयां, शीरखुरमा, बिरयानी और मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। यह त्योहार रमजान के रोजों की कठिनाई का इनाम है। ईद पर गरीबों को खाना खिलाना, नए कपड़े पहनना और खुशियां बांटना इस्लाम की शिक्षाओं का हिस्सा है।

जकात और फितरा का महत्व

ईद से पहले जकात और फितरा देना अनिवार्य है।

  • जकात: इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक। आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान अपनी बचत और संपत्ति का 2.5% जरूरतमंदों को देते हैं। यह गरीबी कम करने और समाज में समानता लाने का माध्यम है।
  • फितरा (सदका-ए-फित्र): हर मुसलमान (अमीर-गरीब) के लिए अनिवार्य दान है। यह ईद की नमाज से पहले दिया जाता है ताकि गरीब भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। फितरा की राशि कम होती है, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा है।

ईद उल फितर की शुरुआत और इतिहास

इस्लामी इतिहास के अनुसार पहली ईद उल फितर पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब ने सन् 624 ईस्वी में जंग-ए-बदर की जीत के बाद मनाई थी। यह युद्ध मदीना के पास बदर में हुआ था। जीत के बाद पैगंबर ने मुसलमानों को ईद मनाने का हुक्म दिया।

तब से यह त्योहार हर साल मनाया जाता है। ईद का मुख्य संदेश है - आपसी मोहब्बत, दया और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना।

ईद की तैयारियां और खुशियां

ईद से पहले घरों में सफाई, नए कपड़े खरीदना, सेवइयां बनाना और खरीदारी का उत्साह रहता है। ईद की नमाज के बाद लोग एक-दूसरे के घर जाते हैं, मीठा बांटते हैं और दुआएं देते हैं। यह दिन समाज में भाईचारा बढ़ाने और गरीबों की मदद करने का प्रतीक है।

इस बार ईद 20 या 21 मार्च को मनाई जाएगी। चांद दिखने के बाद तारीख तय होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

