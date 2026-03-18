Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

19 या 20 मार्च कब है ईद-उल-फितर, नहीं दिखा चांद, सऊदी अरब ने जारी की ईद की तारीख

Mar 18, 2026 10:37 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Eid al-Fitr 2026 Date: हर साल रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन ईद का जश्न बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह चांद दिखाई देने पर रमजान महीने की शुरुआत होती है, उसी तरह चांद दिखने पर ही ईद का त्योहार मनाया जाता है।

19 या 20 मार्च कब है ईद-उल-फितर, नहीं दिखा चांद, सऊदी अरब ने जारी की ईद की तारीख

Eid al-Fitr 2026, 19 या 20 मार्च कब है ईद-उल-फितर, नहीं दिखा चांद, सऊदी अरब ने जारी की ईद की तारीख: हर साल शव्वाल के महीने में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। हर साल रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन ईद का जश्न बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह चांद दिखाई देने पर रमजान महीने की शुरुआत होती है, उसी तरह चांद दिखने पर ही ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस साल सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है कि ईद अल-फितर 20 मार्च, 2026 के दिन मनाई जाएगी। यह फैसला शव्वाल महीने का चांद न दिखने के कारण लिया गया है, जिससे 30 दिनों का उपवास पूरा नहीं हुआ। इस्लामी परंपरा के अनुरूप, राज्य की चांद अवलोकन समिति ने रिपोर्टों की पुष्टि करने के लिए बैठक की और फैसला किया।

ईद उल फितर का महत्व

इस्लाम धर्म में ईद उल फितर का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लामी चंद्र पंचांग के मुताबिक, हिजरी के दसवें महीने शव्वाल के पहले तीन दिनों में ईद का त्योहार पड़ता है। आमतौर पर रमजान का महीना 30 दोनों का होता है। रमजान में रोजे रखे जाते हैं, जिसकी शुरुआत चांद दिखाई देने के साथ होती है। इस महीने की समाप्ति भी चांद के दीदार के साथ होती है। रमजान महीने के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं।

ईद उल फितर 2026 का चांद दिखने की तारीख और समय

क्षेत्र के अनुसार, ईद के चांद का समय व तारीख अलग-अलग हो सकते हैं। हर साल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे पहले चांद दिखने व तिथि की डिटेल्स को लेकर जानकारी जारी करते हैं, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में डेट जारी की जाती है।

बुधवार को सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नहीं दिखाई दिया है। ऐसे में समिति बैठाई गई और तारीख को लेकर फैसला लिया गया। वहीं, सिंगापुर में रमजान 20 मार्च को खत्म होने के बाद 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी। वहीं, तुर्की ने एक दिन पहले 20 मार्च को ही ईद मनाने की पुष्टि की है।

इसके साथ ही मक्का और मदीना के अधिकारियों द्वारा प्रमुख तीर्थयात्रा मार्गों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये कदम उठाने का उद्देश्य रमजान के अंतिम व्यस्त समय के दौरान पर्यटकों के लिए सुगम यात्रा, और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सउदी अरब में नहीं दिखा ईद का चांद, अब 20 को मनाई जाएगी ईद
ये भी पढ़ें:Eid Mubarak 2026: ईद-उल-फितर के बेहद खास हैं ये मैसेज, अपनों को करें शेयर
ये भी पढ़ें:Eid kab hai 2026: भारत में कब मनाई जाएगी ईद, कब देख सकेंगे ईद का चांद
ये भी पढ़ें:ईद उल-फितर का दूसरा नाम मीठी ईद क्यों है? कबसे शुरु होगा शव्वाल का महीना
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Eid Eid Al Fitr Eid ul Fitr
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने