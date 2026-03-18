19 या 20 मार्च कब है ईद-उल-फितर, नहीं दिखा चांद, सऊदी अरब ने जारी की ईद की तारीख
Eid al-Fitr 2026 Date: हर साल रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन ईद का जश्न बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह चांद दिखाई देने पर रमजान महीने की शुरुआत होती है, उसी तरह चांद दिखने पर ही ईद का त्योहार मनाया जाता है।
Eid al-Fitr 2026, 19 या 20 मार्च कब है ईद-उल-फितर, नहीं दिखा चांद, सऊदी अरब ने जारी की ईद की तारीख: हर साल शव्वाल के महीने में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। हर साल रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन ईद का जश्न बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह चांद दिखाई देने पर रमजान महीने की शुरुआत होती है, उसी तरह चांद दिखने पर ही ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस साल सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है कि ईद अल-फितर 20 मार्च, 2026 के दिन मनाई जाएगी। यह फैसला शव्वाल महीने का चांद न दिखने के कारण लिया गया है, जिससे 30 दिनों का उपवास पूरा नहीं हुआ। इस्लामी परंपरा के अनुरूप, राज्य की चांद अवलोकन समिति ने रिपोर्टों की पुष्टि करने के लिए बैठक की और फैसला किया।
ईद उल फितर का महत्व
इस्लाम धर्म में ईद उल फितर का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लामी चंद्र पंचांग के मुताबिक, हिजरी के दसवें महीने शव्वाल के पहले तीन दिनों में ईद का त्योहार पड़ता है। आमतौर पर रमजान का महीना 30 दोनों का होता है। रमजान में रोजे रखे जाते हैं, जिसकी शुरुआत चांद दिखाई देने के साथ होती है। इस महीने की समाप्ति भी चांद के दीदार के साथ होती है। रमजान महीने के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं।
ईद उल फितर 2026 का चांद दिखने की तारीख और समय
क्षेत्र के अनुसार, ईद के चांद का समय व तारीख अलग-अलग हो सकते हैं। हर साल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे पहले चांद दिखने व तिथि की डिटेल्स को लेकर जानकारी जारी करते हैं, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में डेट जारी की जाती है।
बुधवार को सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नहीं दिखाई दिया है। ऐसे में समिति बैठाई गई और तारीख को लेकर फैसला लिया गया। वहीं, सिंगापुर में रमजान 20 मार्च को खत्म होने के बाद 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी। वहीं, तुर्की ने एक दिन पहले 20 मार्च को ही ईद मनाने की पुष्टि की है।
इसके साथ ही मक्का और मदीना के अधिकारियों द्वारा प्रमुख तीर्थयात्रा मार्गों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये कदम उठाने का उद्देश्य रमजान के अंतिम व्यस्त समय के दौरान पर्यटकों के लिए सुगम यात्रा, और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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