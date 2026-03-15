Eid 2026 Date: ईद का चांद कब दिखेगा? जानें सऊदी अरब और भारत में कब मनाई जाएगी ईद-उल-फितर
ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोजों के बाद आने वाला खुशियों का त्योहार है। इस दिन सुबह मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और घरों में सेवइयां समेत कई खास पकवान बनाए जाते हैं।
ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोजों के बाद आने वाला खुशियों का त्योहार है। इस दिन सुबह मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और घरों में सेवइयां समेत कई खास पकवान बनाए जाते हैं। इसी वजह से हर साल लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि चांद दिखाई देते ही पूरे माहौल में त्योहार की खुशी छा जाती है। जैसे-जैसे रमजान के आखिरी रोजे करीब आते हैं, वैसे-वैसे लोगों की नजरें आसमान की ओर टिक जाती हैं। बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगती है और लोग ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। साल 2026 में ईद-उल-फितर की तारीख को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। खगोलीय अनुमान के आधार पर माना जा रहा है कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों में ईद 20 मार्च को मनाई जा सकती है, जबकि भारत में यह त्योहार 21 मार्च को मनाए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा चांद दिखने के बाद ही किया जाता है।
चांद दिखने से तय होती है ईद की तारीख-
इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा के चक्र पर आधारित होता है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद जब नए महीने शव्वाल का चांद दिखाई देता है, तो उसी रात को चांद रात कहा जाता है। इसके अगले दिन ईद-उल-फितर मनाई जाती है।यही कारण है कि ईद की तारीख हर साल पहले से तय नहीं होती। अलग-अलग देशों में चांद दिखने के आधार पर ही इसकी घोषणा की जाती है।
सऊदी अरब में कब नजर आ सकता है चांद- खगोलीय गणनाओं के अनुसार 19 मार्च 2026 की शाम को शव्वाल का चांद दिखाई देने की संभावना जताई जा रही है। अगर 19 मार्च की शाम चांद दिखाई दे जाता है, तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों में 20 मार्च को ईद-उल-फितर मनाई जा सकती है। अगर उस दिन चांद नहीं दिखता, तो रमजान के 30 रोजे पूरे होंगे और उसके बाद 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी।
भारत में ईद कब हो सकती है- भारत में अक्सर चांद सऊदी अरब के मुकाबले एक दिन बाद दिखाई देता है। इसलिए यहां ईद भी ज्यादातर एक दिन बाद मनाई जाती है। अनुमान है कि अगर सऊदी अरब में 20 मार्च को ईद होती है, तो भारत में 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाई जा सकती है। हालांकि भारत में भी अंतिम घोषणा स्थानीय चांद देखने वाली कमेटियों की पुष्टि के बाद ही होती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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