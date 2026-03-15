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Eid 2026 Date: ईद का चांद कब दिखेगा? जानें सऊदी अरब और भारत में कब मनाई जाएगी ईद-उल-फितर

Mar 15, 2026 02:11 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोजों के बाद आने वाला खुशियों का त्योहार है। इस दिन सुबह मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और घरों में सेवइयां समेत कई खास पकवान बनाए जाते हैं।

Eid 2026 Date: ईद का चांद कब दिखेगा? जानें सऊदी अरब और भारत में कब मनाई जाएगी ईद-उल-फितर

ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोजों के बाद आने वाला खुशियों का त्योहार है। इस दिन सुबह मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और घरों में सेवइयां समेत कई खास पकवान बनाए जाते हैं। इसी वजह से हर साल लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि चांद दिखाई देते ही पूरे माहौल में त्योहार की खुशी छा जाती है। जैसे-जैसे रमजान के आखिरी रोजे करीब आते हैं, वैसे-वैसे लोगों की नजरें आसमान की ओर टिक जाती हैं। बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगती है और लोग ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। साल 2026 में ईद-उल-फितर की तारीख को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। खगोलीय अनुमान के आधार पर माना जा रहा है कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों में ईद 20 मार्च को मनाई जा सकती है, जबकि भारत में यह त्योहार 21 मार्च को मनाए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा चांद दिखने के बाद ही किया जाता है।

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चांद दिखने से तय होती है ईद की तारीख-

इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा के चक्र पर आधारित होता है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद जब नए महीने शव्वाल का चांद दिखाई देता है, तो उसी रात को चांद रात कहा जाता है। इसके अगले दिन ईद-उल-फितर मनाई जाती है।यही कारण है कि ईद की तारीख हर साल पहले से तय नहीं होती। अलग-अलग देशों में चांद दिखने के आधार पर ही इसकी घोषणा की जाती है।

सऊदी अरब में कब नजर आ सकता है चांद- खगोलीय गणनाओं के अनुसार 19 मार्च 2026 की शाम को शव्वाल का चांद दिखाई देने की संभावना जताई जा रही है। अगर 19 मार्च की शाम चांद दिखाई दे जाता है, तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों में 20 मार्च को ईद-उल-फितर मनाई जा सकती है। अगर उस दिन चांद नहीं दिखता, तो रमजान के 30 रोजे पूरे होंगे और उसके बाद 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी।

भारत में ईद कब हो सकती है- भारत में अक्सर चांद सऊदी अरब के मुकाबले एक दिन बाद दिखाई देता है। इसलिए यहां ईद भी ज्यादातर एक दिन बाद मनाई जाती है। अनुमान है कि अगर सऊदी अरब में 20 मार्च को ईद होती है, तो भारत में 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाई जा सकती है। हालांकि भारत में भी अंतिम घोषणा स्थानीय चांद देखने वाली कमेटियों की पुष्टि के बाद ही होती है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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