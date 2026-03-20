Eid: मुबारक हो, भारत में दिखा ईद का चांद, 21 मार्च को धूम-धाम से मनेगा ईद-उल-फितर का जश्न
Eid 2026 Date, Eid-ul-Fitr in India : रमजान के मुकम्मल होने के साथ ही ईद की खुशियां पूरे शबाब पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार की शाम ईद के चांद का दीदार हो गया है। कन्फ्यूजन दूर होने के साथ लोगों में ईद के जश्न का उमंग छाया हुआ है।
Eid 2026 Date: रमजान के मुकम्मल होने के साथ ही ईद की खुशियां पूरे शबाब पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार की शाम ईद के चांद का दीदार हो गया है। कन्फ्यूजन दूर होने के साथ लोगों में ईद के जश्न का उमंग छाया हुआ है। इसी के साथ मुकद्दस रमजान के महीने ने विदाई ले ली है। शनिवार यानि 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा। एक माह (30 दिन) का रोजा रखने के बाद रोजेदार शनिवार को ईद पर्व मनाएंगे। शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा में अकीदतमंदों ने देश में अमन चैन के लिए दुआ भी की। साथ ही ईद की तैयारी में ही जुटे रहे। ईद की पूर्ण संध्या पर बाजारें गुलजार रहीं। ईदगाहों की साफ सफाई करवाकर भव्य तरीके से सजाया गया है। पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला।
शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा की गई। रोजा इफ्तार के बाद चांद नजर आते ही लोगों ने मस्जिदों और घरों में दुआएं कीं। नमाज के समय भी तय कर लिए गए हैं और ईद की नमाज को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकतर लोग ईद पर्व की खरीदारी में ही मशगूल रहे।
रमजान के महीने में मुस्लिम लोग रोजा यानी उपवास रखते हैं और अपना ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इस महीने के आखिर में ईद-उल-फितर मनाते हैं, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। रमजान में चांद का दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि चांद का दीदार होने के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार, क्योंकि इस महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ मिली थी। इसलिए इस पाक दिनों में लोग पूरा महीना रोजा रखते हैं फिर महीना समाप्त होने के बाद ईद का जश्न मनाते हैं।
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लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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