Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Eid: मुबारक हो, भारत में दिखा ईद का चांद, 21 मार्च को धूम-धाम से मनेगा ईद-उल-फितर का जश्न

Mar 20, 2026 11:10 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Eid 2026 Date, Eid-ul-Fitr in India : रमजान के मुकम्मल होने के साथ ही ईद की खुशियां पूरे शबाब पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार की शाम ईद के चांद का दीदार हो गया है। कन्फ्यूजन दूर होने के साथ लोगों में ईद के जश्न का उमंग छाया हुआ है।

Eid: मुबारक हो, भारत में दिखा ईद का चांद, 21 मार्च को धूम-धाम से मनेगा ईद-उल-फितर का जश्न

Eid 2026 Date: रमजान के मुकम्मल होने के साथ ही ईद की खुशियां पूरे शबाब पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार की शाम ईद के चांद का दीदार हो गया है। कन्फ्यूजन दूर होने के साथ लोगों में ईद के जश्न का उमंग छाया हुआ है। इसी के साथ मुकद्दस रमजान के महीने ने विदाई ले ली है। शनिवार यानि 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा। एक माह (30 दिन) का रोजा रखने के बाद रोजेदार शनिवार को ईद पर्व मनाएंगे। शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा में अकीदतमंदों ने देश में अमन चैन के लिए दुआ भी की। साथ ही ईद की तैयारी में ही जुटे रहे। ईद की पूर्ण संध्या पर बाजारें गुलजार रहीं। ईदगाहों की साफ सफाई करवाकर भव्य तरीके से सजाया गया है। पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला।

शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा की गई। रोजा इफ्तार के बाद चांद नजर आते ही लोगों ने मस्जिदों और घरों में दुआएं कीं। नमाज के समय भी तय कर लिए गए हैं और ईद की नमाज को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकतर लोग ईद पर्व की खरीदारी में ही मशगूल रहे।

ये भी पढ़ें:भारत में कब मनाई जाएगी ईद, आज देखा जाएगा चांद, सउदी अरब में ईद कल

रमजान के महीने में मुस्लिम लोग रोजा यानी उपवास रखते हैं और अपना ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इस महीने के आखिर में ईद-उल-फितर मनाते हैं, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। रमजान में चांद का दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि चांद का दीदार होने के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार, क्योंकि इस महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ मिली थी। इसलिए इस पाक दिनों में लोग पूरा महीना रोजा रखते हैं फिर महीना समाप्त होने के बाद ईद का जश्न मनाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:ईद-उल-फितर 2026: भारत में दिखा ईद का चांद, 21 मार्च को ईद मनाने का ऐलान
ये भी पढ़ें:ईद उल-फितर 2026: खास लोगों को ऐसे दें ईद की मुबारकबाद, पढ़ें 20+ शानदार मैसेज
ये भी पढ़ें:Eid Moon Sighting : भारत में कब होगी ईद, ईद का चांद आज देखा जाएगा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Eid Eid ul Fitr eid ul fitr moon sighting timing
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने