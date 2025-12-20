ज्योतिष शास्त्र: पुरुषों का कान छिदवाना और बाली पहनना शुभ होता है या अशुभ

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कान छिदवाने से राहु-केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं, बुद्धि बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि, कुछ मान्यताओं में एक कान छिदवाना या गलत धातु की बाली पहनना अशुभ हो सकता है।

हिंदू ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में पुरुषों का कान छिदवाना और बाली पहनना मुख्य रूप से शुभ माना जाता है। कर्णवेध संस्कार हिंदू धर्म के षोडश संस्कारों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कान छिदवाने से राहु-केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं, बुद्धि बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि, कुछ मान्यताओं में एक कान छिदवाना या गलत धातु की बाली पहनना अशुभ हो सकता है। आधुनिक समय में यह फैशन भी है, लेकिन शास्त्रों में इसका गहरा महत्व है। आइए विस्तार से समझते हैं।

कर्णवेध संस्कार का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में कर्णवेध नवम संस्कार है। पुरुषों के लिए यह बहुत शुभ है। ज्योतिष के अनुसार, कान केतु ग्रह से जुड़े हैं। कान छिदवाने से केतु और राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इससे व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि तेज होती है। प्राचीन काल में राजा-महाराजा और योद्धा कान छिदवाते थे, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। भगवान शिव और विष्णु से जुड़े होने से यह सम्मान और भक्ति का संकेत है।

पुरुषों के लिए बाली पहनने के ज्योतिषीय लाभ ज्योतिष शास्त्र में सोने या चांदी की बाली पहनना पुरुषों के लिए शुभ है। सोना सूर्य और गुरु से जुड़ा है, जो आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ाता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और नकारात्मक विचार दूर रहते हैं। राहु-केतु के दोष में बाली पहनने से लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार, कान में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो बाली पहनने से रक्त संचार बेहतर होता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है और सिरदर्द जैसी समस्याएं कम होती हैं। सेलिब्रिटी जैसे विराट कोहली और रणबीर कपूर भी बाली पहनते हैं, जो फैशन के साथ ज्योतिषीय लाभ लेते हैं।

क्या अशुभ हो सकता है? कुछ स्थितियों में कान छिदवाना या बाली पहनना अशुभ हो सकता है:

केवल एक कान छिदवाना (खासकर बायां पहले) कुछ मान्यताओं में अशुभ है।

लोहे या निकल की बाली पहनना - इससे शनि या राहु का प्रभाव बढ़ सकता है।

अशुभ मुहूर्त में छिदवाना - शनिवार-रविवार से बचें।

अगर कुंडली में मंगल या शनि मजबूत नहीं तो पहले ज्योतिषी से सलाह लें।

गलत धातु या तरीके से करने पर स्वास्थ्य समस्या या मानसिक अशांति हो सकती है। सही तरीका और उपाय पुरुषों के लिए दोनों कान छिदवाना और सोने की बाली पहनना सबसे शुभ है। शुभ मुहूर्त में (सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार) करवाएं। बाली में सोना या चांदी चुनें। अगर फैशन के लिए कर रहे हैं, तो भी ज्योतिषीय लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य और भाग्य के लिए यह परंपरा अपनाएं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुषों का कान छिदवाना और बाली पहनना शुभ है। यह स्वास्थ्य, बुद्धि और ग्रह दोष निवारण के लिए लाभदायक है।