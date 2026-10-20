दशहरे पर करें ये 7 उपाय, ऐसे करें शमी के पौधे की पूजा, झाड़ू का दान करना भी शुभ
Dusshera 2026 Upay: दशहरे के खास मौके पर अगर आज कुछ उपाय कर लिए जाए तो इससे कई बाधाएं दूर होती हैं। आज के दिन शमी के पौधे की पूजा से लेकर झाड़ू का दान करना शुभ मानते हैं। जानें ऐसे ही 7 खास उपायों के बारे में।
दशहरे के मौके पर जहां मेले की रौनक देखते ही बनती है वहीं ये त्योहार हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का एहसास दिला जाता है। माना जाता है कि इस दिन अगर कोई नया काम या नया प्रण लिया जाता है तो उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इस दिन को बहुत ही खास मानते हैं। अगर आज दशहरे यानी विजयादशमी पर कुछ आसान से उपाय कर लिए जाए तो जिंदगी की कई परेशानियां दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे से किए गए उपाय जिंदगी में आने वाले हर दुख को दूर करते हैं और इनसे कुछ ग्रहों की स्थिति भी सुधरती है। तो चलिए जानते हैं कि आज कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
आज दशहरे पर करें ये 7 खास उपाय-
1. दशहरे के दिन शमी के पौधे की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनि का संबंध शनिदेव और भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। शाम में यहां सरसों के तेल का दीया जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय से शनि से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि जिंदगी में आने वाली हर एक बाधा को दूर करें और अपनी कृपा बरसाएं।
2. दशहरे के दिन भगवान राम की पूजा करते वक्त अपराजिता के फूल जरूर अर्पित करें। अपराजिता के नीले फूलों का महत्व आज के दिन और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि इसे पूजा में शामिल करने से हिम्मत के साथ-साथ सफल होने की कामना पूरी होने का वरदान भी मिलता है। जिन लोगों का काम काफी लंबे टाइम से अटका पड़ा है वो लोग ये उपाय कर सकते हैं।
3. आज के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना भी बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। अगर ये किसी को सामने दिख जाती है तो माना जाता है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस पक्षी का कनेक्शन भगवान राम और शिव कृपा से जुड़ा माना जाता है। इस पक्षी को अगर प्राकृतिक रूप से देखना पॉसिबल नहीं है तो इसकी तस्वीर या फिर वीडियो को देख सकते हैं।
4. दशहरे में उपाय के तौर पर आज काम से जुड़ी चीजों की भी पूजा करना अच्छा माना जाता है। इस दिन अस्त्र-शस्त्र और औजारों की भी पूजा करने की परंपरा होती है। इसके अलावा अपने लैपटॉप, पेन और मशीन वगैरह की पूजा की जा सकती है। इन पर रोली और अक्षत लगाकर पूजा करें। इस उपाय से काम के प्रति हमारा सम्मान और जिम्मेदारी वाला भाव और भी बढ़ जाता है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोग ये उपाय कर सकते हैं।
5. आज के दिन झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ होगा। धार्मिक मान्यता में इस दान को बहुत ही शुभ मानते हैं। दशहरे पर किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू का दान कर सकते हैं। इस उपाय के जरिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। साथ ही इससे जिंदगी में सुख-समृद्धि आती है।
6. दशहरे की शाम भगवान हनुमान की चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। अगर किसी के मन में हमेशा डर रहता है और किसी ना किसी वजह से बैचेनी सी महसूस होती है तो उनके लिए ये उपाय करना सही होगा। भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने दीया जलाएं और चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से इससे कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ-साथ हिम्मत आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस उपाय से मंगल ग्रह से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती हैं।
7. आज के दिन सरसों से जुड़ा दान भी कर सकते है। इस उपाय में सरसों में अपनी छाया देखकर तेल को दान किया जाता है। मान्यता है कि इससे शनि से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। इसके अलावा आज के दिन जरूरतमंद को तेल दान किया जा सकता है। इससे शनिदेव की कृपा मिलती है। बस दान करते वक्त ध्यान रखें कि आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ये काम करना है। साथ ही दान का दिखावा करने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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