Dussehra Wishes, Photos: इन टॉप 10 जबरदस्त मैसेज, फोटो शेयर करें दें दशहरा की शुभकमनाएं

Dussehra Wishes Photos Messages: 2 अक्टूबर के दिन दशहरा का त्योहार बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन विधिवत तौर पर भगवन श्री राम की पूजा की जाती है। अपनों का दशहरे का त्योहार खास बनाने के लिए शेयर करें दशहरा की बधाई संदेश-

इन टॉप 10 जबरदस्त मैसेज, फोटो शेयर करें दें दशहरा की शुभकमनाएं 1: अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व,

जीवन में लाएं खुशियां और उत्साह,

दूर हो जाएं आपके सभी कष्ट,

जीवन का एक नया अध्याय हो शुरू।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

2: अत्याचार पर सदाचार की विजय,

क्रोध पर दया,

क्षमा की विजय,

अज्ञान पर ज्ञान की विजय।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

3- जैसे श्री राम ने जीत ली थी लंका,

वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया,

इस दशहरे मिल जाएं आप को,

दुनिया भर की सारी खुशियां

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

4: अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है,

कथा ये श्री राम की बहुत ही महान है।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

5: बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

6: हर बुराई पर हो अच्छाई की जीत,

दशहरा लाता है ये एक उम्मीद,

रावण की तरह हमारे दुखों का भी अंत हो,

एक नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के साथ।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

7: अधर्म पर धर्म की जीत

अन्याय पर न्याय की विजय

बुरे पर अच्छे की जय जयकार

यही है दशहरा का त्योहार

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

8: प्रभु रामजी की कृपा से,

खुशियों की बौछार हो,

जीवन हो आपका सुनहरा,

सदा रहे खुशियों का पहरा।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

9: हृदय में धारण करें प्रभु श्री राम का नाम

अपने भीतर के रावण का करें सर्वनाश

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

10: अधर्म पर धर्म की विजय,

असत्य पर सत्य की विजय,

बुराई पर अच्छाई की विजय,

पाप पर पुण्य की विजय