दशहरा पर आज धन लाभ के लिए करें ये खास उपाय, भाग्योदय होने की है मान्यता

दशहरा या विजयादशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है और इसे बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा आता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 11:00 AM
दशहरा या विजयादशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है और इसे बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा आता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। यही कारण है कि दशहरा हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने और बुराई पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ने का माध्यम है। इस दिन घरों में साफ-सफाई, नए वस्त्र पहनना, शुभ खरीदारी करना और देवी-देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। दशहरा हमें अच्छाई, समृद्धि और खुशहाली का संदेश देता है। दशहरा के दिन कुछ खास उपाय करने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। इन्हें अपनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मान्यता है।

रावण दहन की राख

रावण दहन के बाद बची थोड़ी राख घर लाएं और इसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से मान्यता है कि धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और नए अवसर पैदा होते हैं।

झाड़ू दान या खरीदना

इस दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही, झाड़ू खरीदना भी अच्छा होता है क्योंकि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और घर में समृद्धि आती है।

शमी वृक्ष की पूजा

शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उसकी कुछ पत्तियां घर लाकर तिजोरी में रखें। इससे धन और सुख-समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय का अवसर मिलता है।

श्रीयंत्र और गोमती चक्र

दशहरा के दिन अपनी तिजोरी या पूजा स्थल पर 11 गोमती चक्र या श्रीयंत्र रखें। इन्हें लाल कपड़े में बांधकर रखने से धन लाभ के योग बनते हैं।

लक्ष्मी जी की पूजा

शाम के समय भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में नारियल अर्पित करें और बाद में इसे धन रखने वाले स्थान पर रखें।

नीलकंठ पक्षी के दर्शन

दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

