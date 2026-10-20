दशहरे की रात तक चुप चाप करें 7 उपाय, दशहरा पर दिया कहां जलाएं, भरी रहेगी पैसों से तिजोरी
Dussehra Upay Dhan Labh Upay in hindi Dussehra 2026: दशहरे के दिन कुछ उपाय से आप अपनी किस्मत को पलट भी सकते हैं। दशहरे के दिन शाम से लेकर रात में चुप चाप कुछ चमत्कारी उपाय करने से समृद्धि का आगमन और करियर में लाभ पा सकते हैं।
Dussehra Upay Dhan Labh Upay in hindi Dussehra 2026, दशहरे के उपाय : आज रवि योग में मंगलवार को दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है।दशहरे पर पूरे विधि- विधान से भगवान श्री राम और मां लक्ष्मी की उपासना करने से आर्थिक और करियर की परेशानियों से राहत मिल सकती है। दशहरे के दिन कुछ उपाय से आप अपनी किस्मत को पलट भी सकते हैं। दशहरे के दिन शाम से लेकर रात में चुप चाप कुछ चमत्कारी उपाय करने से समृद्धि का आगमन और करियर में लाभ पा सकते हैं। आइए जानते हैं दशहरे के दिन कहां पर दीपक जलाना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए -
दशहरे की रात तक चुप चाप करें 7 उपाय, दशहरा पर दिया कहां जलाएं, भरी रहेगी पैसों से तिजोरी
दशहरे पर दीपक कहां जलाएं
दशहरे के दिन घर के मंदिर में, ईशान कोण में, तुलसी के पौधे के सामने, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है इन चार जगहों पर दीपक जलाने से घर में धन की देवी का वास बना रहता है। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है।
दशहरा के चमत्कारी उपाय
- अगर आपको करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज शाम में एक पीले कपड़े में नारियल को लपेटकर राम मंदिर में दान कर दें।
- आज संध्या के समय सुंदरकांड का पाठ करने से शनि देव के बुरे प्रभाव को भी काम किया जा सकता है।
- दशहरा के दिन विशेष रूप से शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं तो दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।
- आज मंगलवार के शुभ दिन दशहरे का त्योहार पड़ रहा है। इसलिए आज के दिन हनुमान जी का चिंतन मनन करना बेहद ही शुभ रहेगा।
- आज दशहरे के दिन सभी देवताओं विशेषकर मां लक्ष्मी के चरणों में आपको अपराजिता के फूल चढ़ाने चाहिए।
- आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आज आपको कम से कम 7 बार श्री राम चालीसा का विधिवत पाठ करना चाहिए।
- अगर आजकल आपकी सेहत अच्छी नहीं है और आप लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तो दशहरे के दिन हवन करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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