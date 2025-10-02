Dussehra : दशहरे पर कहां दीपक जलाना चाहिए और राशि के अनुसार क्या उपाय करें

dussehra ke din kya karna chahiye:Dussehra : बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे केदिन हनुमान जी की और मां दुर्गा की भी पूजा की जाती है। क्योंकि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसके अलावा हनुमान जी की भी पूजा की जाती है।

Dussehra : बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे केदिन हनुमान जी की और मां दुर्गा की भी पूजा की जाती है। क्योंकि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसके अलावा हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। यहां हम आपको हर राशि के अनुसार बता रहे हैं कि इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान राम की जीत के कारण घर में दीप जलाने चाहिए। दशहरे के लिए घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इस दिन शमी के पेड़ पर दीपक जलाने से ग्रह शांत होते हैं और शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यहां जानें इस दिन राशि के अनुसार क्या उपाय करें-

मेष:दशहरे के दिन हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें चोला चढ़ाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ: मां दुर्गा को श्रृंगार और मिठाई अर्पित करें।

मिथुन राशि वाले को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

कर्क: इन्हें विजयादशमी पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

सिंह: दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए।

कन्या: हनुमान जी को पेड़ा और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।

तुला: 108 बार श्री राम नाम का जाप करें।

वृश्चिक:महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करें

धनु: इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें

मकर: हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाएं

कुंभ: हनुमान जी को गदा अर्पित करें, बजरंग बाण का पाठ करें।

मीन:वी को गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें।