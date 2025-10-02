Dussehra upaay : sona patti to shami ped puja and paan khilana know Vijayadashmi prampara Dussehra upaay : विजयादशमी पर बांटते हैं सोना पत्ती, पान खिलाने से लेकर शमी के पेड़ की पूजा, जानें दशहरा की परंपराएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज है विजयादशमी का पर्व । बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। इस दिन रावण का वध कर भगवान राम ने जीत हासिल की थी। इसलिए इस से कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हैं।  दशहरे के दिन लोग सौभागय और धन में वृद्धि के लिए कुछ उपाय करते हैं, आइए जानें इन उपायों के बारे में

दशहरे के दिन लोग सौभागय और धन में वृद्धि के लिए कुछ उपाय करते हैं, आइए जानें इन उपायों के बारे में

इस दिन काली नजर से बचने के लिए रावण की लकड़ी को छुपाकर घर लाया जाता है और इससे दरवाजे पर बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं करती।

भगवान श्रीराम की कृपा पाने के लिए दशहरा के दिन अपने परिवार में सोना पत्ती बांटी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सोना पत्ती से मलतब असली सोने से नहीं बल्कि एक प्रकार के पेड़ की पत्ती को बांटने से है।

ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्रीराम ने लंका विजय से पहले शमी के पेड़ की पूजा की थी। इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त में शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भाग्य में वृद्धि होती है और धन समृद्धि मिलती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजौरी में रख लें।

इस दिन खिलाते हैं बड़ों को पान-दशहरे के दिन सभी अपने बड़ों को पान की बीड़ा खिलाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है। मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और वानर सेना अपनी विजय और वीरता के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे को पान के पत्ते खिलाए थे।

दशहरा पर दूध जलेबी खाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम को शशकुली नाम की मिठाई पसंद थी। जलेबी शशकुली की तरह ही है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

