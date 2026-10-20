पैसा टिकने में हो रही है दिक्कत? आज रावण दहन के बाद जरूर करें ये 1 उपाय
Dussehra Remedy for Wealth : दशहरे की रात किया गया ये उपाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आता है। जानिए आखिर इस उपाय के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी?
Shami Plant Remedy on Dussehra for Wealth : क्या आपके पास पैसा टिकने में दिक्कत होती है? अगर ऐसा है तो हो सकता है इसकी वजह से बार-बार आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये बात आपको परेशान करती है तो ना घबराएं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा घर में टिके और बरकत बनी रहे और साथ ही साथ फिजूल के खर्चों पर लगाम लगे तो आज रावण दहन के बाद आप एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दशहरे पर किए गए कुछ उपाय वाकई में फल देते हैं और आने वाली हर एक बाधा को जिंदगी से दूर करते हैं।
पैसे को टिकाने के लिए जो उपाय है उसमें आपको शमी के पौधे की जरूरत होगी। शमी के पौधे का महत्व बहुत होता है। इसे शनिदेव और भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि शमी के पौधे से जुड़ा उपाय करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है।
रावण दहन के बाद करें शमी का उपाय
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार रावण दहन के बाद आज शमी के पेड़ के पास बैठ जाएं। इसके लिए पीले रंग के आसन का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा होगा। साथ ही पीले रंग के वस्त्र को पहनना भी शुभ होगा। अब यहां पर सरसों का के तेल का दीया जलाना है। इसके बाद कमलगट्टे की माला लेकर सिंदूर से पेड़ की डाल पर श्रीं लिख दें। इसके बाद इसी मंत्र की एक माला जाप करना है।
इसके बाद शमी की लकड़ी सात अंगुल की तोड़ें और इसे घर की तिजोरी में लाकर रख दें। लकड़ी को यहां पर ऐसे ही नहीं रखना है। इसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर रखें। ये उपाय रावण दहन के ठीक बाद करना है।
उपाय के समय ना करें गलतियां
जब आप इस उपाय को करें तो कुछ विषेश बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि शमी के पौधे की पूजा में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी है। पूजा के दौरान किसी भी तरह का नकारात्मक विचार अपने मन में बिल्कुल भी ना लेकर आएं।
जब आप दीया जलाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो सुरक्षित जगह पर हो और जब शमी लकड़ी तोड़े तो इस तरह से तोड़े कि उनसे नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ जरूरत भर की लकड़ी ही तोड़ें। मंत्र जाप के समय आप मन को शांत रखें और एकाग्रता के साथ जाप करें। साथ ही इस उपाय के दौरान बार-बार अपनी जगह से ना हटें। मन में ये विचार और विश्वास रखें कि आप जो उपाय कर रहे हैं वो आपको लाभ देगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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