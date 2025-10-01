Ravan Dahan Timing: 2 अक्टूबर को दशमी तिथि कब से कब तक? जान लें रावण दहन का सटीक मुहूर्त

Dussehra Pujan and Ravan Dahan Time 2025: हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे के दिन प्रदोष काल में रावण दहन अत्यंत शुभ माना गया है। यहां जानें दशहरा पूजा का उत्तम समय व रावण दहन का मुहूर्त भी।

Vijayadashami Pujan Muhurat, Dussehra Ravan Dahan Timing in India: हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को है। दशहरा पूजन सुबह 9.13 बजे के बाद शुरू हो जाएगा जो दोपहर 1.36 बजे तक किया जा सकता है। दशहरा पूजन सुबह 9.13 के बाद श्रवण नक्षत्र, सुकर्मा योग, लाभ, अमृत की चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त तथा बल, विजय मुहूर्त में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन के साथ शमी वृक्ष पूजन एवं अपराजिता पूजन करने की भी परंपरा है। इसके अलावा दशहरा के दिन शाम को प्रदोष काल में रावण दहन किया जाता है। जानें 2 अक्टूबर को रावण दहन का शुभ मुहूर्त।

दशहरा के दिन श्रवण नक्षत्र का महत्व: हिंदू धर्म शास्त्रों में दशहरा के दिन श्रवण नक्षत्र की महत्ता वर्णित है। कहा जाता है कि दशमी तिथि दोपहर में हो या न हो, लेकिन जिस दिन श्रवण नक्षत्र विद्यमान हो, उस दिन विजयादशमी मान्य होती है। इस बार दशहरा पर श्रवण नक्षत्र 02 अक्टूबर को सुबह 09 बजकर 13 मिनट से 03 अक्टूबर को सुबह 09 बजकर 34 मिनट तक रहेगा।

दशमी तिथि कब से कब तक रहेगी: हिंदू पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 01 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 01 मिनट से 02 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 10 मिनट तक रहेगी।

दशहरा पूजन के लिए श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त: दशहरा के दिन पूजन का उत्तम मुहूर्त सुबह 9.44 बजे से दोपहर 1.36 तक है। इसके अलावा रावण दहन सायंकाल 6 बजे के बाद किया जा सकेगा। वहीं सिमोलंघन (जैसे पूजन के बाद गांव, नगर आदि से बाहर जाना और वापस आना) समय दोपहर 2.07 बजे से दोपहर 2.55 बजे तक ही उत्तम रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विजय पाने के लिए भगवान श्री राम जी ने रावण को मारने के लिए और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए इसी विजय मुहूर्त समय में प्रस्थान किया था।