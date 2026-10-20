दशहरा पर शमी पूजन का क्या है कारण, इस दिन धन में वृद्धि के लिए क्या उपाय करें
दशहरा पर शमी पूजन किया जाता है, यह क्यों किया जाता है और इसे क्यों करना चाहिए, इसके अलावा धन में वृद्धि के लिए इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं।
सुबह महानवमी रहेगी, जबकि दोपहर में दशमी तिथि प्रारंभ होगी। शास्त्रों के अनुसार, दशहरा मनाने के लिए उदया तिथि के बजाय विजय मुहूर्त और प्रदोष काल को महत्व दिया जाता है। इस दिन विजय महूर्त बहुत खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है, वो फलता है और नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी समय अपराजिता देवी और शस्त्र पूजन भी करना उत्तम रहता है। इस दिन शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि के दोषों में राहत मिलती है। इसलिए इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करना उत्तम रहता है।
धन से लेकर हेल्थ के उपाय देते हैं फल
धन की प्राप्ति चाहिए तो शमी के पेड़ की पूजा करें, इस दिन घर इस पौधे लेकर आएं, इससे धन में वृद्धि होती है, इसके पत्ते लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और एक पत्ता काले कपड़े में बांधकर चंदन रौली और लगाकर पूजा करके इसे अपनी तिजोरी में रखें। इस दिन हेल्थ को लेकर को भी अच्छे उपाय कर सकते हैं।ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्रीराम ने रावण से युद्ध से पहले शमी के पेड़ का पूजन किया था। महाभारत काल में भी पांडवों ने शमी के पेड़ के नीचे ही अपने शस्त्र छिपाए थे। इस दिन बेलपत्र के पेड़ के पास उसके नीचे एक शिवलिंग बनाएं पार्थिव शिवलिंग और भगवान शिव का अभिषेक करें और काली मिर्च इस शिवलिंग पर अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है।
इसके बाद विसर्जित कर दें। आज दशहरा पर शस्त्र और वाहन पूजन का विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 05 मिनट से दोपहर 02 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। अपराह्न पूजा समय दोपहर 01:19 बजे से 03:37 बजे तक रहेगा। रावण दहन शाम 07 बजकर 12 मिनट से रात 10 बजकर 49 मिनट तक समय रहेगा।
बिजनेस और नौकरी के लिए क्या करें
इस दिन हनुमान जी की अराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाएं और उन्हें चमेली का तेल अर्पित करें, इससे आपका बिजनेस और नौकरी अच्छी रहेगी। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। इसके लिए बड़ों को पान खिलाया जाता है। इससे भी अधिकतर जगह किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं।अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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