दशहरे पर शमी के पत्ते बांटने की परंपरा क्यों, जानें सोने से क्या है कनेक्शन
दशहरे पर महाराष्ट्र में आपटा के पत्तों को सोना मानकर बांटने की परंपरा है। इसके पीछे समृद्धि और शुभकामनाओं से जुड़ी मान्यता है। वहीं, शमी के पेड़ की पूजा का संबंध महाभारत में पांडवों और अर्जुन के अस्त्रों से जुड़ा है।
दशहरे पर रावण दहन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इस दिन पत्ते बांटने की परंपरा भी काफी खास है। महाराष्ट्र में विजयादशमी पर लोग एक-दूसरे को आपटा के पत्ते देते हैं। इन्हें सोना कहा जाता है। लोग इन पत्तों को देकर अपनों की खुशहाली की कामना करते हैं। वहीं, दशहरे पर शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इन दोनों परंपराओं के पीछे धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं।
पत्तों को सोना क्यों कहते हैं?
महाराष्ट्र में दशहरे के दिन आपटा के पत्ते बांटने का रिवाज है। लोग इन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को देते हैं। इन पत्तों को सोने का प्रतीक माना जाता है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि विजयादशमी पर पत्ते बांटना शुभ होता है। लोग इन्हें देकर एक-दूसरे के लिए सुख-समृद्धि और तरक्की की कामना करते हैं।
शमी के पेड़ का महाभारत से क्या संबंध है?
शमी के पेड़ को लेकर महाभारत की एक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र-शस्त्र शमी के पेड़ में छिपाए थे। अज्ञातवास पूरा होने पर अर्जुन ने इसी पेड़ से अपने शस्त्र वापस निकाले। इसी वजह से शमी को विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दशहरे पर शमी की पूजा करने की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी मानी जाती है।
दशहरे पर कैसे करें शमी पूजा?
विजयादशमी के दिन शमी के पेड़ के पास दीपक जलाकर पूजा की जाती है। लोग फूल और अक्षत चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, इस दिन शमी की पूजा करके सुख-समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है। पूजा की विधि अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है।
महाराष्ट्र में आज भी निभाई जाती है परंपरा
महाराष्ट्र में दशहरे के दिन आपटा के पत्ते बांटने की परंपरा आज भी कई जगहों पर है। लोग इन पत्तों को सोना कहकर एक-दूसरे को देते हैं। यह रस्म त्योहार की शुभकामनाएं देने और खुशियां बांटने का तरीका है। शमी पूजा और आपटा के पत्ते बांटने की परंपरा अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों का संबंध विजयादशमी से है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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