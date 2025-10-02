दशहरा या विजयादशमी आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय से लेकर सबकुछ

दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 यानी आज मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था।

दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 यानी आज मनाया जा रहा है । यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और माता सीता को मुक्त किया था। इसके अलावा कई जगहों पर माना जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर धरती को राक्षसों से बचाया था। दशहरा “विजयादशमी” कहलाता है। विजय यानी जीत, दशमी यानी दसवां दिन। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है।इस दिन लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। शमी के पत्तों का आदान-प्रदान “सोना-समान” माना जाता है। जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। वहीं व्यापारी और व्यवसायी इस दिन पुराने खातों को बंद कर नए कार्य की शुरुआत करते हैं और विद्यार्थी अपनी किताबों, पेन आदि की पूजा करते हैं ताकि उन्हें विद्या और सफलता मिले।

तिथि और मुहूर्त- पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 बजे शुरू होगी और 2 अक्टूबर की शाम 7:10 बजे समाप्त होगी।

पूजा करने का सबसे शुभ समय: दोपहर 2:09 बजे से 2:56 बजे तक (47 मिनट)

शस्त्रपूजन / अपराह्न पूजा के लिए समय: दोपहर 1:21 बजे से 3:44 बजे तक

सूर्यास्त का समय: शाम 6:05 बजे

रावण दहन का मुहूर्त: प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के बाद ही इसे आरंभ किया जाएगा।

पूजा-विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।

पूजा स्थल या मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। घर के द्वार पर हल्दी या लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं।

देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और धूप-अगरबत्ती अर्पित करें।

सिंदूर, अक्षत (चावल), लाल फूल, नारियल, मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। देवी को लाल चुनरी देना विशेष फलदायी माना जाता है

दशहरे को शस्त्र, औजार, किताबों और वाहन आदि की पूजा की जाती है। यह विजय, सफलता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है

आरती करें और मंत्रोच्चारण करें। जैसे दुर्गा चालीसा, रामरक्षा स्तोत्र या दुर्गा मंत्र और परिवार सहित आरती करें।

शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की पुतलियों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैष

विशेष उपाय- इस दिन शमी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि आती है।

रावण दहन के बाद रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है।

कहा जाता है कि दशहरे पर नया काम शुरू करने से उसका लाभ दीर्घकालिक रूप से होता है। किसी नए काम, नौकरी या निवेश की शुरुआत विजय मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है

जरूरतमंदों को दान देना। अनाज, वस्त्र, मिठाई या धन का दान करें।

देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना और दुर्गा मंत्र का जाप करना लाभदायक होता है।