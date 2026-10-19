दशहरा 2026 वाहन पूजा मुहूर्त: कार-बाइक की पूजा कब करें, जानें शुभ समय और विधि
दशहरा 2026 पर कार, बाइक और स्कूटी की पूजा 20 अक्टूबर को की जाएगी। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक रहेगा। जानिए दशहरे पर वाहन पूजा का शुभ मुहूर्त, जरूरी सामग्री, पूजा करने की विधि और गाड़ी के पहियों के नीचे नींबू रखने की परंपरा का महत्व।
दशहरा 2026 वाहन पूजा मुहूर्त: दशहरे पर शस्त्रों के साथ वाहन की पूजा करने की भी परंपरा है। इस दिन लोग अपनी कार, बाइक, स्कूटी और दूसरे वाहनों की साफ-सफाई करके तिलक लगाते हैं। कई जगहों पर वाहन के पहियों के नीचे नींबू रखकर उसे आगे बढ़ाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि विजयादशमी पर वाहन की पूजा करने से यात्रा में सुख-समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। हालांकि, यह समय नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार है। अपने शहर के स्थानीय पंचांग से पूजा का समय जरूर देख लें।
दशहरा 2026 वाहन पूजा का शुभ मुहूर्त
- दशहरा की तारीख: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार
- विजय मुहूर्त: दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक
- अपराह्न पूजा मुहूर्त: दोपहर 1:14 बजे से 3:30 बजे तक
विजयादशमी पर विजय मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना जाता है। इसी समय वाहन, औजार और कामकाज में इस्तेमाल होने वाली चीजों की पूजा भी की जा सकती है।
दशहरे पर वाहन पूजा की सामग्री
वाहन पूजा के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। घर पर ही कुछ चीजों की मदद से पूजा की जा सकती है।
- रोली और हल्दी
- अक्षत यानी साबुत चावल
- फूल और फूलों की माला
- धूप और दीपक
- मौली या कलावा
- नारियल
- नींबू
- मिठाई या फल
दशहरे पर कार-बाइक की पूजा कैसे करें?
दशहरे पर वाहन की पूजा करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद वाहन को किसी साफ जगह पर खड़ा करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश का स्मरण करें और उनसे यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद वाहन के आगे वाले हिस्से पर रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। तिलक लगाकर अक्षत और फूल चढ़ाएं। वाहन पर फूलों की माला डालें। चाहें तो वाहन के हैंडल या चाबी पर मौली भी बांध सकते हैं। इसके बाद धूप-दीप दिखाकर भगवान से वाहन और उसमें सफर करने वाले लोगों की कुशलता की प्रार्थना करें। कुछ परिवार इस दौरान नारियल भी चढ़ाते हैं। पूजा पूरी होने पर प्रसाद बांटें।
दशहरे पर वाहन के पहियों के नीचे नींबू रखने की विधि
दशहरे पर वाहन पूजा में नींबू का इस्तेमाल करने की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है। कुछ लोग कार के पहियों के नीचे नींबू रखते हैं, जबकि बाइक और स्कूटी की पूजा में भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। इसे नजर दोष से बचाव और शुभ शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। इस विधि में पहले वाहन की सामान्य पूजा की जाती है। तिलक लगाने, फूल चढ़ाने और आरती के बाद नींबू को वाहन के पहियों के सामने रखा जाता है। कुछ परिवारों में वाहन को धीरे-धीरे आगे बढ़ाकर नींबू को कुचलने की परंपरा है। हालांकि, यह कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इसकी विधि अलग हो सकती है।
वाहन पूजा का क्या है महत्व?
हिंदू परंपरा में दशहरे को विजय और शुभ कार्यों की शुरुआत का पर्व माना जाता है। इसी वजह से इस दिन शस्त्रों, औजारों और आजीविका से जुड़े साधनों की पूजा की जाती है। वाहन भी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ी की पूजा करके उसके प्रति आभार जताते हैं और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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