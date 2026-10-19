Dussehra 2026 : दशहरा पर सिर्फ 45 मिनट का बेस्ट मुहूर्त, जानें कैसे करें श्री राम की पूजा, मंत्र
Dussehra 2026 Time Lord Ram Puja : इस साल दो दिन तिथि पड़ने के चक्कर में काफी असमंजस की स्थिति बन रही है। आप भी सोच रहे होंगे दशहरा कब मनाना सही रहेगा? जानें शास्त्र अनुसार दशहरा की पूजा कब करना सही रहेगा।
Dussehra 2026 Time Lord Ram Puja, दशहरा पूजा : हर साल विजयादशमी का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाने का विधान है। इस साल दो दिन तिथि पड़ने के चक्कर में काफी असमंजस की स्थिति बन रही है। आप भी सोच रहे होंगे दशहरा कब मनाना सही रहेगा? हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 के दिन दोपहर में 12 बजकर 50 मिनट पर शुरू हो जाएगी। दशमी तिथि का समापन 21 अक्टूबर के दिन दोपहर में 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। उदया तिथि में दशमी 21 अक्टूबर को पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं दशहरा पूजा किस दिन और मुहूर्त में करना शुभ रहेगा?
शास्त्र के अनुसार, दशहरा किस दिन मनाना उत्तम रहेगा?
निर्णय सिंधु के अनुसार, दोपहर में दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र का संयोग जिस दिन बनता है, उस दिन विजयादशमी दशमी मनाना चाहिए। ऐसे में इस साल 20 अक्टूबर के दिन अपराह्न काल (दोपहर) में दशमी तिथि और श्रवण योग का संयोग मिल रहा है। उदया तिथि में दशमी तिथि 21 अक्टूबर के दिन मिल रही है लेकिन इस दिन श्रवण नक्षत्र का अभाव रहेगा। इसलिए दशहरा पूजा 20 अक्टूबर के दिन करना उत्तम माना जा रहा है।
कब से कब तक रहेगा श्रवण नक्षत्र?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर के दिन दोपहर में 3 बजकर 39 मिनट से श्रवण नक्षत्र शुरू होगा, जिसका समापन 20 अक्टूबर को शाम में 6 बजकर 02 मिनट पर होगा। स्थानीय पंचांग के अनुसार, समय में कुछ अंतर देखा जा सकता है।
20 या 21 अक्टूबर कब करें दशहरा पूजा?
शास्त्र अनुसार, दशहरा और शमी पूजा करना 20 अक्टूबर 2026 को शुभ रहेगा। उदया तिथि को मानने वाले 21 अक्टूबर को भी दशहरा की पूजा कर सकते हैं लेकिन दशमी तिथि में ही पूजा संपन्न कर लें।
दशहरा पर सिर्फ 45 मिनट का बेस्ट मुहूर्त, जानें कैसे करें श्री राम की पूजा और मंत्र
20 अक्टूबर को विजय मुहूर्त: दोपहर में 01:59 बजे से 02:45 बजे तक, जिसकी अवधि लगभग 45 मिनट्स रहेगी।
रवि योग: पूरे दिन रहेगा।
राहुकाल: दोपहर 02:56 बजे से शाम 04:21 बजे (इस समय पूजा करने से बचें)
सुबह के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:44 से 05:34 बजे
प्रातः सन्ध्या: सुबह 05:09 से 06:25 बजे
अमृत काल: सुबह 06:35 से 08:21 बजे
अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:43 से 12:28 बजे
दोपहर के शुभ मुहूर्त
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:59 से दोपहर 02:45 बजे
शाम के शुभ मुहूर्त
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:47 बजे से 06:12 बजे
सायाह्न सन्ध्या: शाम 05:47 बजे से 07:02 बजे
रात के शुभ मुहूर्त
निशिता मुहूर्त: रात 11:41 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 21
दशहरे पर शस्त्र की पूजा कब करना शुभ रहेगा?
दशहरएके दिन दोपहर यानि अपराह्न काल या विजय मुहूर्त में शस्त्रों की पूजा करना उत्तम मानी जाती है।
21 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त
अपराह्न पूजा का समय - 01:14 पी एम से 03:30 पी एम
अवधि - 02 घण्टे 16 मिनट्स
श्री राम की पूजा विधि
1- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
2- भगवान श्री राम का जलाभिषेक करें
3- प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
4- अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
5- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
6- पूरी श्रद्धा के साथ श्री राम जी और मां दुर्गा की आरती करें
7- प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
8- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
श्री राम के मंत्र
- श्रीरामचन्द्राय नम:
- रामाय नम:
- ह्रीं राम ह्रीं राम
- क्लीं राम क्लीं राम
- फट् राम फट्
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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