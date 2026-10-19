दशहरा 2026 पूजा मुहूर्त: विजयादशमी पर कब करें शस्त्र पूजा, जानें विधि
दशहरा 2026 पर 20 अक्टूबर को शस्त्र पूजा की जाएगी। पंचांग के अनुसार, विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक रहेगा। जानिए घर पर शस्त्र पूजा कैसे करें, पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है और विजयादशमी पर शस्त्रों के साथ शमी के पेड़ की पूजा करने की क्या मान्यता है।
Dussehra 2026 Shastra Puja: दशहरे पर शस्त्र पूजा करने की परंपरा आज भी कई परिवारों में निभाई जाती है। विजयादशमी के दिन लोग अपने पारंपरिक शस्त्रों की साफ-सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। तलवार और दूसरे शस्त्रों के अलावा कई जगहों पर कामकाज में इस्तेमाल होने वाले औजारों की भी पूजा होती है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर को है। ऐसे में शस्त्र पूजा करने वाले लोग शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं।
शस्त्र पूजा का शुभ समय
पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस समय शस्त्र पूजा की जा सकती है। हालांकि, स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में अंतर हो सकता है।
घर पर कैसे करें शस्त्र पूजा
शस्त्र पूजा के लिए सबसे पहले पूजा की जगह साफ कर लें। शस्त्रों को सावधानी से साफ करके सुरक्षित स्थान पर रखें। पूजा के लिए रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीपक रख लें। भगवान गणेश और मां दुर्गा का स्मरण करके पूजा शुरू करें। शस्त्रों पर रोली से तिलक लगाएं। इसके बाद फूल और अक्षत चढ़ाकर धूप-दीप दिखाएं। पूजा के बाद भोग लगाएं और प्रसाद बांट दें।
विजयादशमी पर क्यों होती है शस्त्र पूजा?
दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय की कथा भी विजयादशमी से जुड़ी है। पुराने समय में राजा और योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते थे। युद्ध और आत्मरक्षा में शस्त्रों की अहम भूमिका थी। इसी परंपरा के तहत आज भी कई परिवार दशहरे पर शस्त्र पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन औजारों और कामकाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की पूजा भी की जाती है।
दशहरे पर शमी पूजन की परंपरा
विजयादशमी पर शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। महाभारत से जुड़ी मान्यता के अनुसार, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र शमी के पेड़ पर छिपाए थे। बाद में उन्होंने इन्हें वापस प्राप्त किया। इसी वजह से कई जगहों पर दशहरे के दिन शमी पूजन किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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