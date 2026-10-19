Ravan Dahan Time: कल दशहरा पूजा का शाम 3:30 बजे तक रहेगा मुहूर्त, जानें रावण दहन का शुभ मुहूर्त
Ravan Dahan ka samay 20 October 2026: दशहरा या विजयादशमी के दिन रावण दहन की परंपरा है। कुछ जगहों पर मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को भी जलाया जाता है। जानें दशहरा पर रावण दहन का शुभ मुहूर्त।
Dussehra 2026, Ravan Dahan Muhurat: दशहरा या विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम ने इसी दिन लंकापति रावण का वध करके अधर्म का अंत किया था। वहीं मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके देवताओं और सृष्टि को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। दशहरा का त्योहार हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। तभी से इस दिन रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा है। इस दिन शस्त्र और शमी पूजा भी की जाती है। लेकिन इस बार दशमी तिथि दो दिन होने के कारण लोगों के बीच दशहरा की तारीख को लेकर कंफ्जूयन है। जानें दशहरा की डेट और रावण दहन का शुभ मुहूर्त।
दशहरा मनाना किस दिन रहेगा उचित:
पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर प्रारंभ होगी जो कि 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 02 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शास्त्रों में रावण दहन दशमी तिथि और प्रदोष काल में करने का विधान वर्णित है। 21 अक्टूबर को दशमी तिथि दोपहर तक ही रहेगी, जिसके कारण इस दिन दशमी युक्त प्रदोष काल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 20 अक्टूबर को दशमी तिथि युक्त प्रदोष काल में रावण दहन शुभ रहेगा। इसलिए शास्त्रीय विधान के अनुसार, इस साल 20 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाना उचित रहेगा।
रावण दहन का शुभ मुहूर्त 2026:
20 अक्टूबर 2026 को विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक रहेगा। अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1:14 से शाम 3:30 बजे तक है। 20 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:47 बजे से शुरू होगा। रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 बजे से रात 08:23 बजे के बीच उत्तम माना जा रहा है। इसके अलावा 05:47 बजे से 06:12 बजे तक भी रावण दहन किया जा सकता है। स्थानीय परंपराओं और पंचांग के अनुसार रावण दहन का समय अलग हो सकता है। इस दिन भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की पूजा के साथ अपराजिता पूजन तथा शस्त्र पूजन की भी परंपरा है। मान्यता है कि विजयादशमी पर नए कार्य की शुरुआत करना शुभ होता है।
दशहरे पर क्यों की जाती है शमी के पेड़ की पूजा:
दशहरे पर देश के कई हिस्सों में शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शमी के वृक्ष को शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। इसे शुभता,विजय और सुख-समृद्धि का प्रतीक मानते हुए पूजा की जाती है। इस दिन लोग शमी के पेड़ के सामने दीया लगाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। जो लोग शस्त्र पूजा करते हैं, वे अपने औजारों और कार्य से जुड़े उपकरणों की भी पूजा करते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
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