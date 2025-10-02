Dussehra 2025: भारत में इन 4 जगहों पर नहीं होता रावण दहन व दशहरा, होती है रावण की पूजा

Dussehra 2025 Ravana Dahan in india: सालों से दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन करने की परंपरा चली आ रही है लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जहां पर रावण का दहन या दशहरा नहीं मनाया जाता है।

Dussehra 2025 Ravana Dahan: आज है दशहरे का पवन पर्व। पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ दशहरा मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। सालों से दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन करने की परंपरा चली आ रही है लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसी भी जगह हैं, जहां पर रावण का दहन नहीं किया जाता है। यही नहीं कई जगहों पर तो रावण की पूजा भी की जाती है तो कुछ लोग शोक भी मनाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में जहां रावण का पुतला दशहरे के दिन नहीं जलाया जाता है।

भारत में इन 4 जगहों पर नहीं होता रावण दहन व दशहरा, होती है रावण की पूजा बिसरख: जी हां, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित बिसरख नाम का गांव है। इस गांव के लोग रावण को अपना वंशज मानते हैं। लोक कथाओं की मानें तो यह वही जगह है, जहां पर रावण का जन्म हुआ था। इस गांव के लोग दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाते हैं बल्कि रावण की पूजा किया करते हैं।

बैजनाथ: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ में भी दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। स्थानीय लोगों की मानें तो उनका कहना है कि इसी जगह पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। इसी कारण इस जगह में बसे लोगों में रावण के प्रति श्रद्धा भाव देखने को मिलता है और वह दहन को अशुभ भी मानते हैं।

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कुछ गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह जगह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। ऐसे में रावण को इस जगह के लोग दामाद के तौर पर मानते हैं और उसके पुतले को नहीं जलाते हैं बल्कि शोक मनाते हैं।

काकिनाडा: आंध्र प्रदेश के काकिनाडा शहर के कुछ हिस्सों में भी दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। इस समुदाय के लोग रावण को ब्राह्मण व पंडित के रूप में मानते हैं। न ही वे दशहरा मनाते हैं और ना ही पुतला जलाते हैं।