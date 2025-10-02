Dussehra 2025 Ravan Dahan Timings: Muhurat and important facts दशहरा पर रावण दहन कब किया जाएगा? जानें मुहूर्त और खास बातें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Dussehra 2025 Ravan Dahan Timings: Muhurat and important facts

दशहरा पर रावण दहन कब किया जाएगा? जानें मुहूर्त और खास बातें

दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व खासतौर पर भगवान राम और रावण की कथा से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार, भगवान राम ने रावण का वध कर धरती से अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 07:24 AM
share Share
Follow Us on
दशहरा पर रावण दहन कब किया जाएगा? जानें मुहूर्त और खास बातें

दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व खासतौर पर भगवान राम और रावण की कथा से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार, भगवान राम ने रावण का वध कर धरती से अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इसी कारण इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है और नवरात्रि के नौ दिन के उपवास और पूजा का समापन भी करता है।

दशहरा के दिन रावण दहन का विशेष आयोजन किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में रावण के पुतले का दहन प्रदोष काल में किया जाता है। लोग इस दिन मंदिरों में पूजा-अर्चना, हवन और दीप प्रज्वलन भी करते हैं।

रावण दहन शुभ मुहूर्त- आज सूर्यास्त शाम 6:03 बजे होगा, और रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 7:03 बजे से लेकर रात 10:41 बजे तक रहेगा।

खास बातें- देश में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं किन स्थानों पर नहीं होता है रावण दहन-

रावण दहन न करने वाली प्रमुख जगहें

हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा क्षेत्र): यहां रावण को महाशिवभक्त और विद्वान के रूप में सम्मानित किया जाता है, इसलिए यहां रावण दहन नहीं होता।

उज्जैन (मध्य प्रदेश): यहां रावण की पूजा और हवन की जाती है, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है।

मंदसौर (मध्य प्रदेश): यहां रावण को दामाद मानकर उसकी पूजा की जाती है, और इस दिन शोक मनाया जाता है।

गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश, बिसरख गांव): यहां रावण की जन्मभूमि मानी जाती है, और इस दिन रावण की आत्मा की शांति के लिए पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं।

गढ़चिरोली (महाराष्ट्र): यहां के आदिवासी समुदाय रावण को अपने कुल देवता के रूप में पूजते हैं, और विजयदशमी के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

ये भी पढ़ें:दशहरा या विजयादशमी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत संदेश, ऐसे कहें- हैप्पी दशहरा
Dussehra Vijayadashami
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने