Dussehra Ravan dahan: कल प्रदोष काल में होगा रावण दहन, जानें राहुकाल, पंचक के बारे में, रावण दहन का यह है मुहूर्त

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को है। इस दिन को आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस भगवान राम ने रावण का वध किया था। 

Ravan Dahan Auspicious Timing 2025: आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को है। इस दिन को आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि इस दिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है। अधिकतर रावण का दहन प्रदोष काल में किया जाता है। इसके अलावा इस दिन पंचांग और भद्रा का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। दरअसल भद्रा और पंचक में रावण दहन नहीं किया जाता है। इस दौरान खास तौर पर पंचांग में इन दोनों की स्थिति देखी जाती है।

इस दिन दशमी तिथि शाम को 7 बजकर 12 मिनट तक है। दशहरे के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है। इसके अलावा सुकर्मा योग रहेगा। इस दिन चन्द्रमा मकर राशि में रहेगा। अगर चंद्रमा कुंभ राशि में होता तो पंचक लग जाते, लेकिन इस बाद दशहरे पर पंचक नहीं हैं। इस दिन राहुकाल दोपहर 13:39:24 से 15:08:26 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान शस्त्र पूजा ना करें। इसके अलावा इस दिन दुष्टमुहूर्त सुबह 10:11:40 से 10:59:09 तक और 14:56:34 से 15:44:03 तक है, इसमें भी पूजा करने से बचना चाहिए। शस्त्र पूजन का अभिजीत दोपहर 11:46:38 से 12:34:07 तक रहेगा।

विजयादशमी की तिथि और समय तारीख: गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025

दशमी तिथि प्रारंभ: 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 बजे से

दशमी तिथि समाप्त: 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:09 से 2:56 तक (कुल 48 मिनट)

