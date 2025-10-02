dussehra live

Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दशहरा आज पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि धर्म, सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक समृद्धि का संदेश भी देता है। इस दिन पूरे देश में रावण दहन का आयोजन होता है, जो सूर्यास्त के बाद शाम 6:05 बजे से शुभ मुहूर्त में शुरू होगा। इसके साथ ही लोग शस्त्र पूजन, रामायण पाठ, सुंदरकांड और दीप प्रज्वलन जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। विशेष रूप से इस साल शस्त्र पूजन का शुभ समय दोपहर 2:09 बजे से 2:56 बजे तक है। इस दौरान सभी अस्त्र-शस्त्रों को साफ करके लाल वस्त्र बिछाई चौकी पर रखा जाता है, गंगाजल छिड़का जाता है, कलावा बांधा जाता है, तिलक किया जाता है और भगवान राम के नाम का जाप किया जाता है। शुद्ध घी का दीपक जलाना और ताजे फूल अर्पित करना भी इस पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लाइव ब्लॉग के माध्यम से आप रावण दहन, शुभ मुहूर्त, शस्त्र पूजन और विजयादशमी के अन्य सभी अपडेट्स रियल टाइम में जान सकते हैं। साथ ही, यहां आपको दशहरा 2025 से जुड़े सभी प्रमुख अनुष्ठान और परंपराओं की पूरी जानकारी भी मिलेगी। इस पर्व का आनंद घर परिवार और समाज के साथ मिलकर लेने का यही सबसे सुंदर अवसर है।

2 Oct 2025, 10:09:47 AM IST Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दिल्ली-एनसीआर में रावण दहन देखने की जगह Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : रावण दहन के समय ऊंचे-ऊंचे पुतले, आसमान में चमकते पटाखे और भीड़ का एक साथ "जय श्री राम" के नारे लगाना वाकई देखने लायक होता है। अगर आप इस दशहरे पर दिल्ली-एनसीआर में हैं और रावण दहन लाइव देखना चाहते हैं, तो यहां कुछ जगहों की लिस्ट है। लाल किला – लव कुश रामलीला मैदान रामलीला मैदान, अजमेरी गेट द्वारका, सेक्टर 10 ग्राउंड नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्टेडियम सुभाष मैदान, दिल्ली जनकपुरी रामलीला मैदान

2 Oct 2025, 09:30:51 AM IST Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दशहरा पर करें ये उपाय Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : शमी के पौधे की पूजा घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए शुभ मानी जाती है। शाम के समय पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं।

2 Oct 2025, 08:50:46 AM IST Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : शुभ मुहूर्त Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : शस्त्र पूजन समय: दोपहर 1:21 बजे से 3:44 बजे तक महत्व: विजय और सुरक्षा की कामना। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त समय: सुबह 10:41 बजे से दोपहर 1:39 बजे तक

2 Oct 2025, 08:49:55 AM IST Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दशहरा पूजा विधि : इस विधि से करें पूजा Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दशहरा पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान करके दशहरा की प्रतिमा बनाएं। गोबर से नौ गोले बनाएं और जौ व दही लगाएं। प्रतिमा पर केले, मूली, ग्वारफली, गुड़ और चावल चढ़ाएं। धूप-दीप जलाएं और ब्राह्मणों को दान दें।

2 Oct 2025, 08:47:57 AM IST Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दशहरा क्यों मनाया जाता है? Dussehra 2025 Ravan Dahan Live : दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। जब भगवान राम का चार साल का वनवास चल रहा था, तब रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर सीता माता की खोज की और अंततः रावण का संहार किया। इसी वजह से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।