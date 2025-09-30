Dussehra 2025 Know When is Vijayadashami muhurat this year no bhadra and no panchak on Ravan dahan Dussehra: इस साल विजय दशमी पर ना भद्रा और ना पंचक, जानें दशहरा पर रावण दहन के मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Dussehra: इस साल विजय दशमी पर ना भद्रा और ना पंचक, जानें दशहरा पर रावण दहन के मुहूर्त

 vijayadashami 2025:  हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजय दशमी, दशहरा  का पर्व मनाया जाता है। इस बार अश्विन शुक्ल दशमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी और 2 अक्टूबर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक उपस्थित रहेगी

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, वरिष्ठ संवाददाताTue, 30 Sep 2025 06:43 AM
