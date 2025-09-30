Dussehra: इस साल विजय दशमी पर ना भद्रा और ना पंचक, जानें दशहरा पर रावण दहन के मुहूर्त

Hindi Newsधर्म न्यूज़Dussehra 2025 Know When is Vijayadashami muhurat this year no bhadra and no panchak on Ravan dahan
vijayadashami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजय दशमी, दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार अश्विन शुक्ल दशमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी और 2 अक्टूबर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक उपस्थित रहेगी
Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, वरिष्ठ संवाददाताTue, 30 Sep 2025 06:43 AM
