Dussehra Daan: दशहरा के दिन करें इन 5 चीजों का दान, घर आएगी सुख-समृद्धि व खुशहाली

Dussehra ke din kin chizo ka daan kare: दशहरा या विजयादशमी के दिन कुछ चीजों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। जानें दशहरा के दिन किन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

Dussehra ke din kya daan kare: हिंदू धर्म में दशहरा या विजयादशमी का त्योहार अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर साल पूरे देश में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को है। इस दिन लोग घरों में पूजा-पाठ करने के साथ ही शस्त्र पूजन व शाम को रावण दहन करते हैं। दशहरे के दिन दान-पुण्य का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल उस कार्य का कर्म के परिणाम को कहते हैं जिसका कभी क्षय या अंत नहीं होता है। जानें दशहरा पर क्या दान करें।

1. अन्न व वस्त्र का दान: हिंदू धर्म में गुप्त दान को सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि दशहरा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुप्त रूप से अन्न व वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है।

2. मिठाई का दान: ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि दशहरा के दिन पीले रंग की मिठाई का दान करने से कामकाज से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं।

3. सुहाग का सामान: दशहरे पर सुहागिन स्त्रियों को सुहाग सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, काजल, मेहंदी व साड़ी आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी व मां दुर्गा की कृपा मिलती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।

4. झाड़ू का दान: दशहरा के दिन झाड़ू का दान अत्यंत शुभ माना गया है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस दिन किसी धार्मिक स्थल या जरूरतमंद व्यक्ति को झाड़ू का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

5. तिल या सरसों के तेल का दान: दशहरा पर दीपक जलाने के लिए तिल या सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।