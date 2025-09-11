Dussehra 2025 kab hai know vijayadashami date in india pujan and rawan dahan muhurat Dussehra: 1 या 2 अक्टूबर दशहरा कब है? जानें डेट, पूजन व रावण दहन का शुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Dussehra 2025 kab hai know vijayadashami date in india pujan and rawan dahan muhurat

Dussehra: 1 या 2 अक्टूबर दशहरा कब है? जानें डेट, पूजन व रावण दहन का शुभ मुहूर्त

Dussehra 2025 date in india: हिंदू धर्म में दशहरा का त्योहार बहुत खास माना गया है। इस दिन शस्त्र पूजन के साथ शुभ मुहूर्त में रावण दहन भी किया जाता है। जानें इस बार दशहरा कब है और रावण दहन का मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:25 AM
share Share
Follow Us on
Dussehra: 1 या 2 अक्टूबर दशहरा कब है? जानें डेट, पूजन व रावण दहन का शुभ मुहूर्त

Dussehra 2025 kis din hai: दशहरा या विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने लंकपति रावण का वध किया था। यही कारण है कि इस त्योहार को विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का प्रदोष काल में दहन भी किया जाता है। जानें इस बार दशहरा कब है व रावण दहन का शुभ मुहूर्त।

दशहरा कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 01 अक्तूबर को रात 07 बजकर 01 मिनट पर शुरू होगी और 02 अक्तूबर को रात 07 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि में दशहरा या विजयादशमी 02 अक्तूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि में मिलेंगे सूर्य-बुध, 17 सितंबर से इन 3 राशियों के लिए शुभ दिन

दशहरा पर बन रहे कई शुभ योग: दशहरा के दिन सुकर्मा व धृति योग के अलावा श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा। हिंदू धर्म में यह संयोग अत्यंत शुभ व मंगलकारी माना गया है।

दशहरा शुभ मुहूर्त: दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:38 बजे से सुबह 05:26 बजे तक रहेगा। इस दिन दोपहर के समय पूजन का मुहूर्त दोपहर 01:21 बजे से दोपहर 03:44 बजे तक रहेगा।

शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त: दशहरा के दिन शस्त्र पूजन का खास महत्व है। इस दिन शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 02:09 बजे से दोपहर 02:56 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 47 मिनट की है।

रावण दहन का शुभ मुहूर्त: दशहरा के दिन प्रदोष काल में रावण दहन किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्यास्त शाम 06 बजकर 06 मिनट पर होगा। इसके बाद प्रदोष काल शुरू होगा, इस समय के बाद रावण दहन किया जा सकेगा।

Dussehra Vijayadashami
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने