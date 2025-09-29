आज नवरात्र की सप्तमी तिथि, कोलाबोउ को पंडाल में प्रवेश कराया जाएगा, मां दुर्गा की प्रतिमा में होगी प्राण प्रतिष्ठा

Durga Puja Navratri saptami:आज नवरात्र का आठवां दिन है, लेकिन आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है। इस दिन कालरात्रि की पूजा की जाएगी। दरअसल इस बार नवरात्र 10 दिन के थे, चतुर्थी तिथि दो दिन होने के कारण आज सातवां नवरात्र मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा की बात करें तो

आज नवरात्र का आठवां दिन है, लेकिन आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है। इस दिन कालरात्रि की पूजा की जाएगी। दरअसल इस बार नवरात्र 10 दिन के थे, चतुर्थी तिथि दो दिन होने के कारण आज सातवां नवरात्र मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा की बात करें तो महासप्तमी पर सोमवार को कोलाबोउ को गाजे-बाजे व ढोल-नगाड़े के साथ पूजा पंडालों में प्रवेश कराया जाएगा। बंगाली परंपरा के अनुसार सप्तमी की सुबह धूमधाम से नवपत्रिका लेकर आसपास के नदी तालाब व सरोवरों में जाएंगे। वापसी में कोलाबोउ को डोली में बैठाकर लाया जाएगा।

नवपत्रिका और कोलाबोउ को पंडाल में प्रवेश कराया जाएगा। विधि-विधान से पूजा होगी। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पुजारी मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके साथ ही देवी दुर्गा का गज (हाथी) पर आगमन हो जाएगा। बंगाली परंपरा के अनुसार कोलाबोउ की आराधना का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी पूजन पर माता दुर्गा अपने नौ स्वरूपों में जगत कल्याण के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इस अवसर पर भगवान गणेश की पत्नी कोलाबोउ की पूजा कर मां दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। विधि-विधान से कलश स्थापन की जाती है।