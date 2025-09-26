Durga kavach path labh in shardiya navratri Rahu ketu and Shani will not give negative benefit नवरात्र में इस पाठ को करने से दूर होता है शनि, राहु-केतू का प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Durga kavach path labh in shardiya navratri Rahu ketu and Shani will not give negative benefit

नवरात्र में इस पाठ को करने से दूर होता है शनि, राहु-केतू का प्रभाव

दुर्गा कवच का मतलब है मां का सुरक्षा घेरा, इस कवच में मां से शक्ति पाने की प्रार्थना की गई है। अगर आप इस कवच का नवरात्र में पाठ करते हैं, तो इससे राहु-केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यहां पढ़ें दुर्गा कवच को पढ़ने के क्या होते हैं लाभ

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 12:12 PM
दुर्गा कवच का मतलब है मां का सुरक्षा घेरा, इस कवच में मां से शक्ति पाने की प्रार्थना की गई है। अगर आप इस कवच का नवरात्र में पाठ करते हैं, तो इससे राहु-केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कण्डेय ऋषि को किया था। ऐसी मान्यता है किजो कोई इसका पाठ करता है, उस मां से शक्ति मिलती है। यहां पढ़ें दुर्गा कवच को पढ़ने के क्या होते हैं लाभ

नवरात्र में अगर आप दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसससे शनि, राहु और केतू के नकारात्मक प्रभाव इससे कम होते हैं। दुर्गा कवच के लगातार पाठ से ये ग्रह अपनी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं।

इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दो, होता है, तो इस कवच के पाठ से वो ग्रह दोष कम हो जाता है। कुंडली में कालसर्प दोष, मांगलिक दोष आदि भी दुर्गा कवच के पाठ से कम होते हैं।

अगर आप लगातार सेहत से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं, तो इस कवच के पाठ से आपको शक्ति मिलती है, जिससे आप इन बीमारियों से लड़ने का साहस पाते हैं। एक तरह से आपकी ग्रहों के दोषों को दूर कर हेल्थ में सुधार करता है।

इसके अलावा इसके पाठ से शादी-विवाह आदि से जुड़ी बाधाएं भी कम होती हैं।

यही नहीं शनि साढ़ेसाती, ढैय्या में भी इस कवच के पाठ से लाभ होता है। अगर आप लाइफ में शनि साढ़ेसाती के कारणकोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इससे आपको लाभ होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

