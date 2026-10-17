Durga Ashtami Wishes 2026: दुर्गा अष्टमी पर इन 25 संदेशों के जरिए दें अपनों को बधाई, यहां पढ़ें बेस्ट विशेज
Durga Ashtami Wishes 2026 : दुर्गा अष्टमी पर अपनों को भेजने के लिए ऐसे भक्ति से भरे शुभकामनाएं भेजें जिसमें मां दुर्गा के आशीर्वाद की महक हो। यहां पढ़ें दुर्गा अष्टमी के लिए 25 बेस्ट विशेज।
Durga Ashtami 2026 Wishes in Hindi : नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ-साथ उनके आशीर्वाद को पाने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं। इस खास मौके पर हर कोई चाहता है कि मां की कृपा बनी रहे और अपने साथ-साथ हमारे अपनों पर भी अपना प्यार बरसाती रहें। दुर्गा अष्टमी पर लोग अपने खास सगे संबंधितों और रिश्तेदारों को खूबसूरत संदेश भेजकर बधाई देते हैं। आप भी यहां पर ऐसे ही 25 शुभकामना संदेश देख सकते हैं जो आप स्टेटस पर लगाने के साथ-साथ अपनों को भेज सकते हैं।
यहां देखें दुर्गा अष्टमी से जुड़े खास 25 शुभकामनाएं-
1. मां दुर्गा का मिले आपको आशीर्वाद
जिंदगी में खुशियां मिले बेशुमार।
2. मां के आशीर्वाद से पूरा हो हर सपना।
एक-एक दुआ हो पूरी और खुश रहे अपना।
3. दुर्गा मां के चरणों में हो हमारा ठिकाना।
मां की कृपा से जीवन का हर पल हो सुहाना।
4. मां की शक्ति और भक्ति है आपकी पहचान।
दिन पर दिन बढ़ें आपका मान-सम्मान।
5. मां का आशीर्वाद रहे आपके साथ।
खुशियों से भर जाए आपकी हर राह।
6. दीए की ज्योति घर-आंगन चमकाए।
देवी मां के आने से सुख ही सुख आए।
7. देवी मां की कृपा से खिल जाए तकदीर।
हर मुश्किल का सीना आप देंगे चीर।
बोलो अंबे मां की जय।
8. दुर्गा मां की ममता का एहसास है खास।
अबसे हर दिन पूरी हो आपके दिल की आस।
9. दुर्गा मां का प्यार आप पर बरस जाए।
हंसे आप और पूरी हर दुआ हो जाए।
10. देवी मां से दिन की शुरुआत हो।
आपके आंचल में खुशियों की सौगात हो।
जय माता दी।
11. देवी मां हर राह आपकी करें आसान।
बनते जाए अबसे आपके सारे काम।
12. मां के आशीर्वाद से हटे अंधियारा
खुशियों से भर जाए जीवन तुम्हारा।
13. मां के आने से घर बन जाए धाम।
घर-घर में गूंजता है जय माता दी का नाम।
14. मां की भक्ति दिल में बस जाए।
चिंता सारी हवा बनकर बिखर जाए।
बोलो जय मां दुर्गे।
15. दुर्गा मां की कृपा आप पर कम ना हो।
आपकी आंखें कभी भी नम ना हो।
16. देवी मां की कृपा मिलती है खूब निराली।
आपका दिन बन जाए और मिले खुशियां सारी
17. दुर्गा मां करें आपके सपने साकार।
जिंदगी में खुशियां मिले आपको आपार।
दुर्गा अष्टमी शुभ हो।
18. देवी मां की शक्ति सारे डर को मिटाए।
अब आपके कदम भी मंजिल तक पहुंच जाए।
19. दुर्गा मां के प्यार की बरसे फुहार।
खुशियों से भर जाए आपका घर-परिवार।
20. देवी मां के आने से घर में रौनक हो।
हर दिन पहले से भी ज्यादा प्यारा हो।
21. दुर्गा मां के आशीर्वाद से किस्मत संवरे।
आपका हर एक सपना अब पूरा हो जाए।
22. देवी मां रखती हैं सबका ध्यान।
सुखी रहें आप और बढ़ें आपका सम्मान।
23. दुर्गा मां की महिमा का हो आप पर असर।
खुशियां ही खुशियां बरसें अबसे आपके घर।
24. मां के आशीर्वाद से बने जीवन की ढाल।
आपकी हर सुबह और शाम हो खुशहाल।
25. देवी मां चरणों में सदा वास रहे।
आपकी जिंदगी में सुख और उल्लास रहे।
दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र