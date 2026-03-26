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Durga Ashtami 2026 Wishes: मां महागौरी की महिमा…आज दुर्गा अष्टमी पर भेजें सगे-संबंधियों को ये लेटेस्ट 10 मैसेज

Mar 26, 2026 06:44 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Chaitra Navratri Day 8 Latest Wishes: आज चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन है। इस दिन खास रूप से मां महागौरी की पूजा होती है। इस खास मौके पर अपनों को भेजने के लिए यहां पढ़ें अभी तक के सबसे लेटेस्ट मैसेज।

Durga Ashtami 2026 Wishes: मां महागौरी की महिमा…आज दुर्गा अष्टमी पर भेजें सगे-संबंधियों को ये लेटेस्ट 10 मैसेज

Chaitra Navratri Day 8 Wishes in Hindi: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन है। इस खास दिन पर मां दुर्गा के सबसे प्यारे और खूबसूरत स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का आठवां स्वरूप होता है। इस दिन लोग हवन और कन्या पूजन करते हैं। हिंदू धर्म में दुर्गा अष्टमी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा करने से मां महागोरी की असीम कृपा मिलती है। पूजा करने के साथ ही साथ लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को भेजने के लिए दुर्गा अष्टमी की विशेज ढूढ़ रहे हैं तो यहां पढ़ें 2026 के लेटेस्ट और खास दुर्गा अष्टमी की विशेज।

नीचे पढ़ें दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं भेजने के लिए टॉप 10 मैसेज-

1. मां महागौरी की कृपा से आपका जीवन हो उजियारा,

हर दिन घर में खिले खुशियों का प्यारा सा सुंदर सितारा।

आपके मन से आज मिट जाए हर चिंता और अंधियारा,

आपके घर में भर दे मां महागौरी सुखों का खजाना सारा।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

2. खूबसूरत चांद सा उज्ज्वल मां महागौरी का रूप निराला,

हर भक्त का करती हैं मां आज के दिन भाग्य उजाला।

मां की भक्ति से भर जाए आपके जीवन का हर प्याला,

मां महागौरी भेज दें आज आपको खुशियों का उजियाला।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

3. मां महागौरी की महिमा है सबसे न्यारी,

कर दें आपकी दूर हर चिंता और बीमारी।

भक्तों की झोली खुशियों से भर डाली,

सुख-समृद्धि बरसे जैसे हो फूलों की डाली।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

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4. पवित्रता की प्रतिमा मां महागौरी आईं,

भक्तों के जीवन में आज हैं खुशियां छाईं।

हर मनोकामना पूरी हो जाए आज आपकी,

मां की कृपा से राह आपकी हर आसान हो जाए।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

durga ashtami katha

5. दूध सी निर्मल मां की है ये सुंदर काया,

भक्तों ने सच्चे मन से आज है उन्हें बुलाया।

दूर करें वो हर दुख और संकट साया,

मां ने हर दिल में बस प्रेम ही है जगाया।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

6. महागौरी का आशीर्वाद साथ रहे,

आपके जीवन में बनती हर बात रहे।

सुख-शांति का सदा अहसास रहे,

मां दुर्गा का नाम हर पल पास रहे।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

7. नव शक्ति का आज आठवां दिन आया,

मां महागौरी ने भक्तों को आज है अपनाया।

जीवन में हर सपना आपका सच हो जाए,

मां का आशीर्वाद आपके हर दुःख मिटाए।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

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8. मां की भक्ति से मन पवित्र हो जाए,

हर कठिन राह उनसे आसान हो जाए।

महागौरी का आशीर्वाद जो पाए,

उसका जीवन खुशियों से भर जाए।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

9. शुभ्र वस्त्रों में मां का रूप लगता सुहाना,

भक्तों के जीवन का बन जाएं वो ठिकाना।

आज से हर घर में हो खुशियों का खजाना,

मां महागौरी आपके घर रखें सदा ठिकाना।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

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10. सच्चे मन से आज जो मां को पुकारे,

मां उसके जीवन के हर एक दुख संवारे।

हर कदम पर खुशियां वो मां है उतारे,

महागौरी भक्तों के जीवन को आज निखारे।

आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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