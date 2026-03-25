Durga Ashtami 2026 Wishes: मां महागौरी का हाथ सिर...दुर्गा अष्टमी पर अपनों को भेजने के लिए देखें 12+ लेटेस्ट मैसेज
Chaitra Navratri Day 8 Wishes: चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी को पूजा जाता है। अष्टमी की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन लोग अपनों को बधाई संदेश भी भेजते हैं। आप भी नीचे पढ़ें मां महागौरी के आशीर्वाद वाला 12+ लेटेस्ट मैसेज।
Durga Ashtami 2026 Wishes in Hindi: नवरात्रि में अष्टमी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के आठवें जिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। इस दिन लोग महागौरी की आराधना करके के साथ-साथ हवन करते हैं। इसके अलावा अष्टमी को आखिरी व्रत रखने वाले लोग कंजक यानी कन्या पूजन करते हैं। इसी के साथ लोग अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को दुर्गा अष्टमी की खास अंदाज में बधाई देते हैं। अगर आप भी अपनों को विश करना चाहते हैं तो नीचे पढ़ें मां महागौरी के आशीर्वाद वाले 15 खास और लेटेस्ट मैसेज।
दुर्गा अष्टमी पर भेजने के लिए पढ़ें लेटेस्ट और यूनीक 15 मैसेज-
1. मां महागौरी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे,
जीवन में आपके सुख-समृद्धि सदा यूं ही बढ़ती रहे।
आज से हर मनोकामना पूरी हो जाए आपकी,
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
2. मां महागौरी भेजें खुशियों का उपहार,
घर में आपके आए सुख-शांति अपार।
दूर हो अबसे हर दुख और परेशानी,
अष्टमी की शुभकामनाएं करें आप स्वीकार।।
3. मां महागौरी का आशीर्वाद मिले,
हर दिन आपका ऐसे ही खुशहाल खिले।
सफलता आपके चूम लें कदम,
महाअष्टमी की शुभकामनाएं आपको दिल से।।
4. मां महागौरी की महिमा है निराली,
जीवन में भर दें खुशियों से थाली।
दूर करें मां आपके हर कष्ट,
अष्टमी पर मिले कृपा जगदंबे वाली।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
5. मां महागौरी का हाथ सिर पर रहे,
आपके जीवन में कोई कष्ट ना रहे,
हर इच्छा आपकी बस पूरी हो जाए,
अष्टमी का आशीर्वाद आप पर सदा रहे।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
6. सफेद स्वरूप मां महागौरी का,
जीवन में आपके उजाला भर जाए।
सुख-समृद्धि और शांति खूब मिले,
मां के आशीर्वाद से हर दिन मंगलमय बन जाए।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
7. मां महागौरी की कृपा से जीवन संवर जाए,
कामना है आजसे आपके सारे दुख दूर हो जाए।
खुशियों से भर जाए आपके अपनों का जीवन,
मां के आशीर्वाद से आपका हर सपना पूरा हो जाए।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
8. मां महागौरी का मिले आपको आशीर्वाद,
आपको जीवन में मिले खुशियां का महाप्रसाद।
हर कदम पर सफलता मिले आपको मेरी है कामना,
मां के चरणों में आपके लिए अष्टमी मंगलमय बन जाए।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
9. मां महागौरी की शक्ति है अपार,
करें हर संकट का वो सबके उद्धार।
सुख-समृद्धि का जीवन में हो संचार,
अष्टमी लाए आपके लिए खुशियां अपार।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
10. मां महागौरी का है उज्ज्वल रूप,
जीवन में भर दें आपके खुशियां अपार।
मां के आशीर्वाद से पूरा हो हर सपना,
हंसता रहे जीवन भर आपका अपना।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
11. आज मां महागौरी का आशीष पाएं,
हर मुश्किल से पार आप निकल जाएं।
जीवन में सुख-शांति आपके यूं ही बनी रहे,
अष्टमी पर खुशियां आप अपनों के बीच मनाएं।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
12. मां महागौरी करें आपका कल्याण,
पूरे हों आपके अबसे सारे अरमान,
जीवन में आपको खुशियां अपार मिले,
बना रहे मां दुर्गा का आप पर सदा ध्यान।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
13. मां महागौरी का ये पावन आशीर्वाद,
जीवन में भर दे आपको बस सुख और विश्वास।
मां की वजह से हर दिन आपका शुभ बन जाए,
आपको आज मिले खुशियों का विशेष प्रसाद।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
14. मां महागौरी दें आपको ये शुभ वरदान,
पूरा करें आप अपना हर एक अरमान।
सुख-समृद्धि घर में आज मां की वजह से आए,
अष्टमी बने मंगलमय और दिन हो जाए महान।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
15. मां महागौरी की कृपा से,
जीवन में खुशियों की आपके बहार आए।
हर सपना सच हो जाए आज आपका,
अष्टमी शुभ संदेश यही है लेकर आए।।
आपके और आपके परिवार को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें