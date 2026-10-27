कार्तिक स्नान और पूजा से ही सत्यभामा और रुक्मिणी को मिले थे कृष्ण
कार्तिक स्नान और पूजा के करने से ही सत्यभामा और रुकमणी ने भगवान कृष्ण को पाया था। इसलिए कार्तिक स्नान और पूजा का बहुत नियम माना जाता है।
मासानां कार्तिक: श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन।
तीर्थं नारायणाख्यं हि त्रितयं दुर्लभं कलौ॥ ’ (स्कंद पुराण)
-‘सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ हैं। देवताओं में भगवान विष्णु (मधुसूदन) श्रेष्ठ हैं। तीर्थों में नारायण तीर्थ श्रेष्ठ हैं। ये तीनों (कार्तिक मास, भगवान मधुसूदन की भक्ति और नारायण तीर्थ का संयोग या लाभ) कलियुग में बहुत दुर्लभता से मिलते हैं।’ इस माह की पूर्णिमा को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होता है, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक है।
दीप दान, तुलसी पूजा
इसी मास में देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु अपनी योगनिद्रा से जागते हैं। इससे देवशयनी एकादशी से बंद पड़े सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। माना जाता है कि इस मास में विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी की आराधना की जाती है। कार्तिक मास में दीपदान और सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का विशेष महत्व है। पद्मपुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा और देवी रुक्मिणी को कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस मास में देव पूजा के लिए पांच नियमों- ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीप दान, तुलसी पूजा, भूमि पर शयन और दाल के निषेध के साथ सात्विक भोजन करना उत्तम बताया गया है।
इस मास का नाम दामोदर मास
कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार कृष्ण की शरारतों से तंग आकर यशोदा ने उनके पेट (उदर) को रस्सी (दाम) से एक ऊखल के साथ बांध दिया था। इस कारण कृष्ण का एक नाम दामोदर हो गया। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी, इसलिए इस मास का नाम दामोदर मास हो गया।
करवा चौथ और अहोई अष्टमी पर्व भी इसी माह
पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए करवा चौथ और अहोई अष्टमी पर्व भी इसी माह मनाए जाते हैं। गोपाष्टमी पर्व के दिन ही गाय की पूजा के साथ ही गोवर्धन की पूजा भी की जाती है। इसी दिन कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किए गोवर्धन पर्वत को पृथ्वी पर वापिस रखा था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही शिव त्रिपुरासुर का वध करके त्रिपुरारी कहलाए। इस विजय पर प्रसन्न होकर देवताओं ने उत्सव मनाया। आगे चलकर इसे देव दीवाली कहा गया।
इसके अलावा इस मास में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, महावीर स्वामी निर्वाण दिवस छठ पूजा, तुलसी विवाह, आंवला नवमी, गुरुनानक जयंती, बंदी छोड़ दिवस, पुष्कर मेला और मास के अंतिम पांच दिन तक मनाया जाने वाला भीष्म पंचक आदि पर्व भी आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग पूरे कार्तिक माह में नियम-संयम या नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, वे यदि केवल भीष्म पंचक के अंतिम पांच दिनों में इसका पालन कर लें, तो उन्हें पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां