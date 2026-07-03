Drishti Yog 2026: 24 जुलाई को बनेगा लाभ दृष्टि योग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
Drishti Yog 2026: 24 जुलाई 2026 को बुध और शुक्र की विशेष स्थिति से लाभ दृष्टि योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध अपनी स्वराशि मिथुन में और शुक्र अपने नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी में रहेंगे, जिससे यह योग और प्रभावशाली माना जा रहा है।
Drishti Yog 2026: जुलाई के आखिर में ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकती है। ज्योतिष के अनुसार 24 जुलाई 2026 को बुध और शुक्र ऐसी स्थिति में रहेंगे, जिससे लाभ दृष्टि योग बनेगा। यह योग नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और आर्थिक मामलों में अच्छे मौके देने वाला माना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन बुध और शुक्र दोनों मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसलिए इस योग का असर पहले के मुकाबले ज्यादा माना जा रहा है।
क्यों खास माना जा रहा है लाभ दृष्टि योग?
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 24 जुलाई को बुध अपनी ही राशि मिथुन में रहेंगे। इस दौरान वे पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, जिसका स्वामी गुरु है। वहीं शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी खुद शुक्र है। यानी बुध गुरु के नक्षत्र में और शुक्र अपने ही नक्षत्र में रहेंगे।
उनका कहना है कि ग्रहों की यह स्थिति आम लोगों के लिए भी अच्छी मानी जा रही है। इस दौरान काम में सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। सोचने और सही फैसला लेने की क्षमता मजबूत रह सकती है। पति-पत्नी के रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी और धन से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं।
इन राशियों को मिल सकता है ज्यादा फायदा
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए यह योग कमाई बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो उसके मिलने की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक या नए ऑर्डर मिल सकते हैं। परिवार का साथ भी मिलेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का मजबूत होना शुभ माना जा रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में भी फायदा होने के संकेत हैं। बातचीत का तरीका आपके लिए लाभ दिला सकता है।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में फायदा होने की संभावना है। ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है। छात्रों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।
तुला राशि
तुला राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। कारोबार में कमाई बढ़ सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है। रिश्तों में भी पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा।
इस दौरान क्या करें?
धार्मिक मान्यता है कि इस समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें और बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने से बचें। मेहनत के साथ लिया गया सही फैसला आने वाले समय में फायदा दे सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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