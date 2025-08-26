गणेश जी को भूलकर भी तुलसी नहीं करें अर्पित, जानें क्या है इसके पीछे की तुलसी और गणेश जी की कथा

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व है। इस दिन भगवान गणेश को मोदक, दूर्वा आदि अर्पित की जाती है, लकिन इस दिन गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, लेकिन तुलसी गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती है। इसके पीछे पुराणों में एक कथा कही गई है। जो इस प्रकार है- एक समय की बात है । तुलसीदेवी नारायणपरायण हो तपस्या के लिए तीर्थो में भ्रमण करती हुई गंगा-तट पर जा पहुंचीं । वहं उन्होंने गणेशजी को देखा, जो अत्यन्त सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे, जो रत्न-आभूषणों पहने हुए थे। वे श्रीकृष्ण के चरणकमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश को ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने उनसे लम्बोदर और गजमुख होने का कारण पूछकर, उनका उपहास करने लगी । ध्यान-भंग होने पर गणेशजी ने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो ? यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है, माता! यह मुझे बतलाओ। उन्होंने कहा कि तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है।