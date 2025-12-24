लगातार मेहनत के बाद भी अटक रहा है काम? शनि के इन 5 संकेतों को ना करें नजरअंदाज

संक्षेप: शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अगर किसी को पता चलता है कि अगले कुछ दिन शनि का प्रभाव उसकी राशि पर दिखने वाला है तो लोग आम तौर पर घबरा जाते हैं। हालांकि शनि डराने नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को सीखाने के लिए एक्टिव होता है।

Major Signs of Saturn: ज्योतिष शास्त्र का सारा खेल ग्रहों के इर्द-गिर्द घूमता है। शास्त्र के अनुसार सारे ग्रहों का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग होता है। साथ ही इनका प्रभाव भी जिंदगी के अलग-अलग पहलू पर देखने को मिलता है। किसी ग्रह की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कोई ग्रह अच्छी एनर्जी देता है ताकि जिंदगी में आसानी से सारे काम होते चले जाएं। वहीं कुछ ग्रह टेस्ट भी लेने आते हैं और शनि इन्हीं ग्रहों में से एक है। शास्त्रीय भाषा में इस ग्रह को कर्मों का न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनि का एक मात्र काम है कि लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाए। जब किसी की कुंडली में शनि पूर्ण तरीके से एक्टिव होता है तो इसका असर जिंदगी में रुकावट पैदा करते हैं या फिर हर एक काम की स्पीड कम हो जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कई बार ऐसा होता है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिल पाता है और यही वह समय होता है जब खुद को साबित करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए लेकिन समझा कैसे जाए कि शनि हमारी जिंदगी में एक्टिव हो चुका है? नीचे जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे ये आसानी से पता किया जा सकता है। देखा जाए तो शनि का नाम सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं लेकिन समझने वाली बात ये है कि शनि जिंदगी में कुछ सिखाने के उदेश्य से ही एक्टिव होता है। जब चीजें आसान ना लगे और मन भारी सा रहने लगे तो समझ जाना चाहिए कि शनि अब टेस्ट ले रहे हैं।

नीचे जानें शनि के एक्टिव होने के संकेत 1. अगर अचानक से लगने लगे कि बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ ऊपर आ गई है और सबसे निपटना मुश्किल सा हो जाए। जैसे घर और ऑफिस के साथ-साथ पर्सनल रिश्ते में एक साथ दिक्कतें आना शुरू होने लगे तो ये साफ-साफ संकेत है कि शनि एक्टिव है। ऐसा महसूस होने लगेगा कि चैन की सांस लेने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये सब करके शनि परेशान करने की कोशिश नहीं करता है बल्कि वो जिम्मेदार और पहले और भी ज्यादा मजबूत बनाने आता है।

2. जिंदगी में कई बार ऐसे भी फेज आते हैं जब किसी से बात करने का मन नहीं करता है और अकेले ही रहना अच्छा लगने लगता है। कुछ लोग खुद को अपनी दुनिया में ही सिमट जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शनि मौका देता है कि खुद को सही तरीके से समझा जा सके कि हम वाकई में क्या है और हमारी क्षमता क्या है? ऐसी स्थिति में शनि अंदर से इमोशनल तौर पर मजबूत बनाता है।

3. कई बार ऐसा होता है कि पूरी जान लगा देने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आसपास के लोगों को देखकर ये भी लग सकता है कि मुझसे कम मेहनत के बाद भी लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला। साल भर की मेहनत के बाद भी कई लोगों का प्रमोशन रुक जाता है। तो कई लोगों का पैसा कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी सारे प्लान चौपट हो जाते हैं तो ऐसे में गुस्सा आता है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में शनि हमें धैर्य सिखाने आता है कि हर एक चीज का समय होता है और इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है।

4. कई बार ऐसा होता है कि सेम स्थिति में ही कभी हल्का महसूस होता है और लगता है कि हर चीज आसानी से पार कर ले जाएंगे। तो वहीं कई बार सब कुछ बंधा-बंधा सा महसूस होने लगता है। हर तरफ से पैसे में रुकावट सी आने लगती है। शनि ऐसी स्थिति में ये सिखाने आता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। साथ ही इस बात का एहसास दिलाता है कि प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने से चीजें आसान होंगी।

5. पांचवी बात जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी रूटीन सही नहीं हो पाती है। पूरे दिन थकान और नींद की कमी सी महसूस होने लगती है। शनि ये इशारा देने आता है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का वक्त आ चुका है। सही समय पर सोने से लेकर सेल्फ केयर का संकेत देने के लिए ही शनि पहले पूरा रूटीन और सेहत बिगाड़ता है।