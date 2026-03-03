Dol Purnima 2026: चंद्र ग्रहण के बाद पालकी में घूमेंगे भगवान जगन्नाथ, 138 स्वर्ण आभूषणों से होगा ऐसा श्रृंगार
Dol Purnima 2026 Odisha: ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन डोल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को पालकी में बैठाकर आसपास के इलाके में भ्रमण कराने की प्रथा है।
Jagannath Mandir Dol Purnima 2026: ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन के महीने की पूर्णिमा है। आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसका असर लगभग हर किसी पर पड़ने वाला है। आज के दिन को डोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे डोल यात्रा और दोलोत्सव भी कहा जाता है। मुख्य रूप से डोल पूर्णिमा का उत्सव ओडिशा, बंगाल और असम में मनाया जाता है। इसे होली का ही रूप माना जाता है और ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित होता है।
डोल पूर्णिमा के दिन इनकी मूर्तियों को डोली में रखकर अबीर और गुलाल के साथ जश्न मनाया जाता है। वहीं ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को डोली जैसे झूले में बिठाया जाता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज यानी 3 मार्च को डोल पूर्णिमा है।
होता है भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार
डोल पूर्णिमा पर जगन्नाथ मंदिर में होली तो देखते ही बनती है। इस शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर एक डोली यानी पालकी में बैठाया जाता है। डोली में बैठाकर मूर्तियों को पूरे विधि-विधान से आसपास के इलाके में भ्रमण करवाया जाता है। ऐसा करने से पहले डोली में विराजनमान भगवान जगन्नाथ को एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 138 तरह के सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।
उमड़ती है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़
इस खास मौके पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने वैभवशाली सुना भेष में दिखते हैं और श्रद्धालु इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं। बता दें कि भगवान के इस रूप को राज राजेश्वर वेश के रूप में भी जाना जाता है। डोल पूर्णिमा का ये उत्सव लोगों को भक्ति और अलग ही ऊर्जा के भर देता है।
श्रंगार में क्या-क्या होता है शामिल?
डोल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का दिव्य श्रृंगार तो देखते ही बनता है। इस खास दिन पर 138 तरह के स्वर्ण अभूषणों से भगवान को सजाते हैं। इन आभूषणों में कान की बाली, मुकुट, कंठी माला, बाहुटी और राल कौरह जैसे पुरानी शैली के रहने मौजूद होते हैं। मान्यता है कि इन आभूषमों का कुल वजन 200 किलो के आसपास होता है। जब भगवान जगन्नाथ राज राजेश्वर वेश के रूप में दर्शन देने निकलते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। डोल पूर्णिमा के दिन दिखने वाला ये अद्भुत दृश्य देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है।
कब होंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन?
आज चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर आज आंशिक ग्रहण की शुरुआत 3 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगा। पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण 4 बजकर 34 मिनट से लेकर 5 बजकर 32 मिनट तक लगेगा। वहीं भारत में इस ग्रहण को 6 बजकर 22 मिनट से लेकर 6 बजकर 47 मिनट के बीच देख सकते हैं। वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान के राज राजेश्वर वेश को रात में 8 से 9 बजे के बीच देखा जा सकता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
